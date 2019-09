Boris Johnson nu are nicio propunere viabila, anunta Comisia Europeana. Nu va amana Brexitul, cum il obliga Parlamentul

Ziare.

com

"Presedintele Juncker a amintit ca este responsabilitatea Regatului Unit sa prezinte solutii juridic operationale care sa fie compatibile cu acordul retragerii", a anuntat CE intr-un comunicat."Presedintele Juncker a subliniat (asupra) dispozitiei Comisiei de a examina asemenea propuneri care indeplinesc obiectivul 'backstop' (plasa de siguranta irlandeza). Asemenea propuneri nu au fost inca facute", subliniaza Comisia.De cealalta parte Johnson a anuntat ca nu va cere o noua amanare a Brexitului si ca Marea Britanie va iesi din uniunea Europeana (UE) la 31 octombrie, asa cum s-a angajat, relateaza Reuters.Bruxellesul si Londra isi vor intensifica discutiile, au precizat serviciile premierului britanic luni, la finalul unei intalniri a acestuia cu presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker."Liderii au decis ca discutiile urmeza sa se intensifice si ca ele urmeaza sa aiba loc in curand zilnic", a declarat unul dintre purtatorii de cuvant ai Guvernului britanic."S-a decis ca discutiile sa aiba loc la nivelul (negociatorului-sef UE al Brexitului) Michel Barnier si ministrului Brexitului, iar ca presedintele (CE Jean-Claude) Juncker si premierul (britanic Boris Johnson) sa continue sa discute", a precizat el.Boris Johnson insista asupra unei iesiri a Regatului Unit din UE, in pofida unei legi prin care Camera Comunelor il obliga sa ceara o amanare cu trei luni a Brexitului, in cazul in care se dovedeste incapabil sa ajunga la un acord al Brexitului cu europenii pana la 19 octombrie.