Boris Johnson nu va demisiona, daca i se va retrage increderea. Va astepta demiterea sau chiar "arestarea" de catre regina - surse

Oficiali guvernamentali de rang inalt de la Londra au declarat pentru publicatia The Sunday Times ca Boris Johnson va refuza sa demisioneze, daca Parlamentul ii va retrage increderea pentru a evita iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit pe 31 octombrie, situatie care va conduce la o criza constitutionala fara precedent.Boris Johnson intentioneaza sa ramana la Biroul din Downing Street 10 si o va provoca pe regina Elizabeta a II-a sa il demita. "Pana nu vine politia la Biroul din Downing Street 10 cu un mandat pentru arestarea premierului, acesta nu va pleca de acolo", a declarat un oficial de rang inalt din Guvernul de la Londra.Ultima data cand un monarh britanic a dispus demiterea unui prim-ministru a fost in anul 1834.Marea Britanie risca sa ajunga intr-o situatie de criza fara precedent, daca Guvernul Boris Johnson nu va ajunge la un acord cu Uniunea Europeana privind Brexit. Premierul Boris Johnson a semnalat public ca va retrage Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, cu ori fara un acord Brexit, dar Parlamentul a adoptat o lege prin care interzice producerea unui Brexit fara acord.Documente prezentate unei instante judiciare arata ca, in pofida declaratiilor publice facute de premierul Boris Johnson, Guvernul de la Londra intentioneaza sa ceara amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana daca nu se ajunge la un acord pe tema Brexit. Consilierii juridici ai Guvernului au transmis unei instante din Scotia ca va fi aplicata Legea Benn, care prevede amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana daca nu se ajunge la un acord formal privind Brexit. Conform documentelor, citate de postul Sky News si de publicatiile The Independent si Scotsman.com, Guvernul Boris Johnson va solicita amanarea Brexit daca nu se ajunge la niciun acord cu UE pana pe 19 octombrie.Continutul documentelor intra in contradictie cu pozitia publica a premierului Boris Johnson, care a afirmat in mai multe randuri ca va retrage Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, cu ori fara un acord Brexit. Camera Comunelor a adoptat o lege (numita Legea Benn) prin care blocheaza producerea Brexitului fara acord.Premierul Boris Johnson spera sa ii convinga pe liderii Uniunii Europene sa accepte noile sale propuneri privind Brexit. Boris Johnson a formulat propuneri generale privind frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, pledand pentru o perioada de tranzitie limitata si anuntand ca asteapta compromisuri din partea Uniunii Europene. "Compromisul propus de noi elimina asa-numitele garantii din fostul Acord de retragere din UE. (...) Aceste propuneri respecta decizia luata de poporul britanic in sensul iesirii din UE, abordand pragmatic consecintele acestei decizii asupra Irlandei de Nord si Irlandei.Propunerile ofera mentinerea alinierii la reglementarile comunitare pentru o perioada indelungata pe toata Insula Irlanda dupa incheierea perioadei de tranzitie, atat timp cat accepta locuitorii din Irlanda de Nord. Propunerile furnizeaza solutia unui Brexit concret in care politicile comerciale britanice sunt in totalitate sub controlul Marii Britanii de la inceput. Masurile asigura ca frontiera dintre Irlanda de Nord si Irlanda va ramane deschisa, permitand protejarea prevederilor Acordului din Vinerea Mare", a afirmat Boris Johnson intr-o scrisoare trimisa presedintelui in functie al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Uniunea Europeana a reactionat cu reticenta la noile propuneri formulate de Guvernul de la Londra si a anuntat ca le va analiza in profunzime.Boris Johnson a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou tratat. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici si a fost respins de mai multe ori de Camera Comunelor.