Suspendarea Parlamentului britanic este legala, a decis Tribunalul Superior din Londra. Decizia finala, in 10 zile

Ziare.

com

"Actiunea a fost respinsa", a declarat judecatorul Ian Burnett, potrivit BBC.Actiunea a fost intentata de antreprenoarea Gina Miller.Tribunalul Superior a decis totusi ca reclamanta are dreptul sa faca recurs la Tribunalul Suprem, maxima instanta judiciara in Regatul Unit, care va analiza cazul la 17 septembrie.Un judecator scotian a luat o decizie similara in urma cu cateva zile.Mai mult de 75 de parlamentari au contestat in justitie dreptul lui Boris Johnson de a suspenda sau proroga Parlamentul, argumentand ca acest lucru este ilegal si neconstitutional pentru ca Johnson a intentionat sa faca aceasta pentru a forta un Brexit fara acord la 31 octombrie, dar limitand posibilitatile oponentilor de a obiecta.