Boris Johnson provoaca Opozitia sa-i dea jos Guvernul: Votati o motiune de cenzura!

Ziare.

com

"Parlamentul trebuie fie sa stea deoparte si sa lase Guvernul sa puna in aplicare Brexit-ul, fie sa prezinte o motiune de cenzura", a declarat prim-ministrul conservator, la o zi dupa hotararea istorica a Curtii Supreme care a anulat decizia sa de a suspenda Parlamentul Deputatii au "pana la sfarsitul sedintei de astazi (miercuri) pentru a prezenta o motiune de cenzura impotriva Guvernului! Dati-i drumul! Si o vom putea vota maine!", a continuat Boris Johnson. "Vor avea curajul sa faca asta? Sau vor refuza sa-si asume responsabilitatea?", a mai spus el, ridicand tonul pentru a acoperi huiduielile Opozitiei, relateaza AFP."De ce le este frica?", a adaugat prim-ministrul, criticand un "parlament paralizat" care "va continua sa saboteze negocierile" privind Brexit-ul cu Uniunea Europeana, si reiterand apelul sau la organizarea de alegeri legislative anticipate. Acest lucru i-ar permite sa scape din situatia actuala de criza si sa aiba mainile libere pentru a-si desfasura strategia privind Brexit-ul, pana in prezent sistematic respinsa de Parlament de la instalarea sa la putere in iulie.La randul sau, liderul Opozitiei, laburistul Jeremy Corbyn, a afirmat ca, desi doreste demisia lui Boris Johnson, nu sprijina organizarea de alegeri atat timp cat amenintarea unui Brexit fara acord, pentru care actualul premier s-a pronuntat in repetate randuri, nu va fi indepartata.Jeremy Corbyn doreste mai intai amanarea Brexit-ului si apoi organizarea de alegeri."Nimeni nu are incredere in prim-ministru. Pentru binele acestei tari, el trebuie sa plece", a declarat laburistul in plenul unei Camere turbulente.