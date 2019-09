Boris Johnson spune ca nu va demisiona pentru a evita sa ceara o amanare a Brexit-ului

Ziare.

Intrebat intr-un interviu acordat duminica BBC daca va demisiona pentru a nu fi nevoit sa ceara o amanare, Boris Johnson a raspuns: "Nu, mi-am asumat sa conduc partidul si tara mea intr-un moment dificil si voi continua sa fac asta. Cred ca este responsabilitatea mea sa fac asta", transmite Reuters.Boris Johnson a promis ca va scoate Regatul Unit din UE cu sau fara un acord, chiar daca parlamentul a votat o lege care ii cere sa solicite o noua amanare a datei Brexit-ului in absenta unui acord validat de legislativ.Seful guvernului a declarat ca mai degraba ar "zace mort intr-un sant" decat sa ceara amanarea iesirii din UE.Tot intr-o interventie duminica la BBC, o purtatoare de cuvant a laburistilor a afirmat ca partidul sau trebuie sa asigure mai intai ca riscul unei retrageri fara acord din UE este evitat, inainte de a lua un considerare orice plan de rasturnare de la putere a lui Boris Johnson.La intrebarea daca Partidul Laburist are in plan sa convoace un vot de neincredere in premier, purtatoarea de cuvant pe probleme de educatie, Angela Rayner, a spus: "Vrem sa ne asiguram ca eliminam posibilitatea unei retrageri fara acord, inainte de a face orice altceva".