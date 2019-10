Dupa ce n-a reusit un Brexit de Halloween, Boris Johnson incearca sa-l "daruiasca" de Craciun. Va reusi sa faca anticipate?

Ziare.

com

Acordul agreat de Boris Johnson cu Bruxelles-ul are, pana in prezent, aceeasi soarta cu cel al Theresei May, premierul esuand in tentativa de a obtine votul Parlamentului. Astfel, a decis sa organizeze mai degraba anticipate, motivand ca este deja foarte clar ca acest Parlament nu poate sa ia vreo decizie.Dupa ce UE a fost de acord cu amanarea si, astfel, promisiunea lui Johnson de a livra Brexitul de Halloween a devenit, oficial, incalcata, acesta e si mai determinat sa scape de actualul Legislativ.Inaintea votului de azi, Johnson a prezentat si cum vede el ca se vor intampla lucurile. Daca trece motiunea sa, pe 6 noiembrie, imediat dupa miezul noptii, actualul parlament va fi dizolvat si ii va propune reginei ca noul Legislativ sa intre in functiune inainte de 23 decembrie, astfel ca votul pe acord ar putea veni inainte de Craciun, scrie The Guardian Opozitia nu vrea insa sa ii voteze motiunea, pentru ca ea nu asigura o iesire din UE doar in baza unui acord. Asa ca liberal-democratii si parlamentarii scotieni (SNP) au propriul plan pentru anticipate. Ei vor ca alegerile sa aiba loc cu 3 zile mai devreme, pe 9 decembrie si Brexitul sa nu poata fi facut fara un acord. Iar data aleasa 9 decembrie in loc de 12, ar avea ca miza voturile studentilor, pentru ca semestrul universitar se termina pe 13 decembrie iar Opozitia crede ca pe 9 mult mai multi studenti vor vota decat pe 12.Parlamentarii nu au incredere ca Johnson, odata ce s-a vazut cu motiunea trecuta, nu va schimba data alegerilor, pentru ca legal poate face asta.Johnson are nevoie de doua treimi din Parlament pentru ca motiunea sa ii treaca, adica 434 de voturi. Daca motiunea nu trece, el nu mai poate supune acestui Parlament pentru dezbatere si vot acordul de Brexit.Motiunea Opozitiei a fost insa depusa in baza legislatiei care stabileste intervalul pentru alegeri, astfel ca are nevoie doar de o majoritate simpla ca sa treaca.Se pare ca, daca planul lui Johnson de a declansa anticipate nu ii iese astazi, el va depuna pentru maine o noua motiune similara cu cea a Opozitiei, pentru a obtine voturile. Insa, laburistii deja au anuntat ca o vor sustine doar daca asigura un Brexit exclusiv pe baza de acord.