Fratele lui Boris Johnson demisioneaza din partid, Guvern si Parlament. A votat impotriva Brexitului

Jo Johnson era parlamentar din partea Partidului Conservator din 2010, reprezentand orasul Orpington, si ministru al Educatiei. El a votat la referendumul din 2016 impotriva iesirii Marii Britanii din UE, in timp ce fratele sau a fost unul dintre artizanii Brexitului.Anul trecut Jo Johnson demisionase din guvern in semn de protest fata de acordul de Brexit negociat de Theresa May, dar s-a intors in Executiv in aceasta vara, cand la conducere a venit fratele sau, Boris."A fost o onoare sa reprezint Orpington timp de 9 ani si sa servesc tara si ca ministru in mandatele a trei premieri. In ultimele saptamani am fost prins la mijloc intre loialitatea fata de familie si interesul national - e o tensiune ce nu are rezolvare asa ca este timpul ca altcineva sa preia functiile de parlamentar si ministru", a anuntat pe Twitter Jo Johnson.Guvernul fratelui sau a reactionat prin vocea unui purtator de cuvant: "Premierul ii multumeste lui Jo Johnson pentru serviciul sau. A fost un ministru talentat, genial si un parlamentar fantastic. Premierul, atat ca politician, cat si ca frate, intelege ca nu a fost o situatie usoara pentru Jo. Cetatenii din Orpington nu ar fi putut avea un reprezentant mai bun". Surse politice citate de BBC au povestit ca Jo Johnson a fost extrem de suparat de actiunile fratelui sau, care i-a demis pe toti cei 21 de parlamentari conservatori care au votat cu Opozitia impotriva planurilor sale de Brexit.Reactia Opozitiei a fost pe masura: "Boris Johnson e o amenintare atat de mare incat nici fratele sau nu are incredere in el".Amintim ca parlamentarii britanci au blocat, miercuri, planul lui Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din UE pe 31 octombrie chiar si fara un acord si, totodata, si propunerea premieruluide convocare a alegerilor legislative anticipate inainte de acest termen.Astfel, cu 56 de zile inainte de noul termen al Brexitului, nu exista nicio certitudine in privinta iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.