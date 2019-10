Johnson ii transmite lui Tusk ca nu doreste o amanare a Brexitului, asupra careia liderii UE nu au ajuns la un consens

Ziare.

Totodata, omologul sau irlandez Leo Vardakar a vorbit despre posibilitatea convocarii unui summit european extraordinar daca liderii europeni nu ajung la un acord privind amanarea Brexitului, amanare ceruta totusi formal de guvernul lui Johnson pentru a respecta o lege votata in parlamentul britanic.Johnson si Tusk au avut miercuri o convorbire telefonica in cadrul careia seful executivului britanic "a subliniat ca el continua sa creada ca nu trebuie sa fie nicio prelungire si ca este deopotriva in interesul UE si al Regatului Unit ca noi sa iesim (din UE) pe 31 octombrie", a anuntat miercuri Downing Street, potrivit agentiei Press Association. Camera Comunelor a aprobat miercuri seara legea privind acordul de retragere din UE (Withdrawal Agreement Bill), dar a respins un calendar de examinare accelerata a legislatiei privind Brexitul propus de guvern cu termene care sa permita iesirea din UE pe 31 octombrie.Prin urmare, premierul Boris Johnson a suspendat examinarea acordului asupra Brexitul in Camera Comunelor si si-a manifestat optiunea pentru convocarea unor alegeri anticipate, pentru care insa are de asemenea nevoie de votul acestui for legislativ. Partidele de opozitie au semnalat ca vor sprijini organizarea unor alegeri in aceasta toamna daca UE accepta o amanare a Brexitului pana anul viitor.Intre timp, Donald Tusk le-a recomandat liderilor europeni sa accepte o amanare a Brexitului pana la 31 ianuarie 2020 printr-o procedura scrisa, pentru a nu fi nevoie de convocarea unui summit, dar acestia inca nu au ajuns la un consens cu privire la aceasta chestiune care trebuie decisa in unanimitate."Tusk este in prezent intr-un proces de consultare a celor 27 de sefi de stat si de guvern", a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit agentiei EFE."Dar cei 27 inca nu au ajuns la un acord, astfel ca este posibil sa avem un Consiliu European extraordinar in zilele urmatoare pentru a-l discuta, daca el (Tusk) nu obtine un consens", a explicat seful guvernului irlandez.Franta si-a manifestat rezervele fata o noua amanare a Brexitului pana la 31 ianuarie, fiind de acord numai cu o extindere "tehnica" de "cateva zile" pentru a permite Camerei Comunelor sa adopte legislatia necesara.