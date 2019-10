Macron a vorbit cu Johnson si nu vrea amanarea Brexitului: Parlamentul sa aprobe sau sa respinga acordul

Ziare.

Potrivit presedintiei franceze, Macron si Johnson au avut o convorbire telefonica sambata dupa-amiaza."Un acord a fost negociat, asadar de acum inainte parlamentului britanic ii revine sa spuna daca il aproba sau il respinge. Trebuie un vot pe fond. O amanare suplimentara nu este in interesul nimanui", a indicat presedintele Frantei.Camera Comunelor a decis sambata, prin adoptarea unui amendament depus de catre deputatul fost conservator Oliver Letwin, sa amane votul asupra acordului privind Brexitul convenit intre UE si premierul Boris Johnson pana cand va fi adoptata legislatia prin care se va implementa acest acord.Conform interpretarii pe care deputatii britanici adversari ai Brexitului o dau unei legi adoptate anterior, cum ar fi liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn, acest vot il obliga pe premierul conservator Boris Johnson sa ceara in scris Uniunii Europene amanarea Brexitului dincolo de data de 31 octombrie.Dar Johnson a afirmat dupa adoptarea amendamentului Letwin ca nu va cere inca o amanare a Brexitului si are o alta interpretare a acelei legi. "Nu voi negocia cu UE o amanare si nici legea nu ma obliga sa procedez astfel", a spus el in fata parlamentului imediat dupa votarea amendamentului Letwin.Nu este clar cand va fi in cele din urma supus acest acord votului Camerei Comunelor. Liderul acesteia, Jacob Rees-Mogg, a cerut ca votul sa se desfasoare luni, insa presedintele acestui for legislativ, John Bercow, a raspuns ca va decide tot luni daca va accepta aceasta solicitare.