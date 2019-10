Boris Johnson si seful Comisiei Europene au ajuns la un nou acord pe Brexit

πŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ€πŸ‡¬πŸ‡§ Where there is a will, there is a #deal - we have one! It's a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 - Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

πŸ‡ͺπŸ‡ΊπŸ‡¬πŸ‡§ Contacts between #EU and UK teams are continuing. @JunckerEU just spoke to @BorisJohnson. Every hour and minute counts before the #EUCO. We want a #deal. - Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 17, 2019

"Unde e vointa, e si acord. Avem unul! Este un acord corect si echilibrat intre UE si Marea Britanie si este dovada dedicarii noastre de a gasi solutii. Recomand Consiliului European sa il sustina", a scris Juncker pe Twitter, atasand si scrisoarea pe care i-a trimis-o in acest sens lui Donald Tusk.Miercuri pana tarziu in noapte la Londra s-au purtat discutii cu usile inchise pe tema acordului. Joi dimineata, cand era in drum spre Bruxelles, Johnson a primit insa o lovitura.Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord, care sprijina Guvernul Johnson, a anuntat ca nu poate sustine acordul pentru Brexit, asa cum este el in forma actuala, cu care premierul s-a dus in fata Consiliului, potrivit BBC Reprezentantii DUP arata ca sunt 3 mari capitole care pentru ei prezinta probleme - vamile, TVA-ul si un acord unanim la nivel politic in Irlanda de Nord in ce priveste problematicul back-stop."Asa cum stau lucrurile, nu putem sustine ceea ce se sugereaza. Vom continua sa lucram cu Guvernul pentru a incerca sa ajungem la un acord sensibil, care sa fie potrivit pentru Irlanda de Nord si care sa protejeze integritatea economica si constitutionala a Regatului Unit", arata DUP intr-un comunicat.Ajuns la Bruxelles, Johnson s-a intalnit imediat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, inainte de inceputul Consiliului.Intalnirea a fost anuntata pe Twitter de purtatorul de cuvant al Comisiei Juncker, Mina Andreeva, care a subliniat ca "fiecare ora si fiecare minut conteaza inaintea Consiliului European. Noi vrem un acord".In ce-i priveste pe liderii europeni, ei considera ca pana acum au dat dovada de o rabdare incredibila fata de Londra, asa ca rezultatul din Consiliu va depinde si de atitudinea si lucrurile concrete pe care le pune pe masa Boris Johnson.Miercuri, ministrul pentru Brexit Stephen Barclay a anuntat ca Johnson va cere UE amanarea Brexit-ului daca nu reuseste sa obtina un acord la acest Consiliu. Ramane insa de vazut daca acest lucru se va si intampla, avand in vedere ca in toate declaratiile premierul britanic a afirmat contrariul. Teoretic, Marea Britanie ar trebui sa iasa din UE pe 31 octombrie.In asteptarea vestilor despre acord, lira sterlina s-a depreciat cu pana la 0,6%, la 1,2748 dolari pe unitate, si cu 0,5%, la 86,81 pence pentru un euro.