Parlamentarii britanici sunt dispusi sa mearga in instanta pentru intarzierea Brexitului

Un proiect de lege al Opozitiei care l-ar obliga pe Johnson sa ceara Uniunii Europene o prelungire a plecarii Marii Britanii pentru a evita un Brexit fara acord in 31 octombrie a fost aprobat vineri de camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor. Regina Elisabeta este de asteptat sa o semneze in lege luni, informeaza BBC, citat de Reuters.Johnson, lider al campaniei de iesire din UE in timpul referendumului Brexit din 2016, a preluat functia in iulie, dupa ce predecesorul sau din partid conservator, Theresa May, a renuntat dupa trei incercari esuate de a trece prin Parlament acordul negociat cu Bruxelles-ul.Noul prim-ministru spune ca vrea sa scoata Marea Britanie din UE pe 31 octombrie, cu sau fara un acord cu blocul.Johnson a spus ca nu are nicio intentie de a cauta o prelungire si ar prefera "sa moara intr-un sant" decat sa intarzie producerea Brexit , in timp ce sambata, Daily Telegraph, l-a citat spunand ca este legat doar "in teorie" de noua legislatie.Guvernul nu a avut niciun comentariu imediat asupra raportului BBC, care a informat ca parlamentarii au aliniat o echipa juridica si sunt dispusi sa mearga in instanta pentru a aplica legislatia, daca este necesar.Johnson spune ca singura solutie pentru impasul Brexit sunt alegerile anticipate, care doreste sa aiba loc pe 15 octombrie, permitandu-i sa castige un nou mandat cu doua saptamani ramase pentru a pleca la timp.Doua treimi din parlamentarii trebuie sa sprijine alegerile anticipate, insa partidele de Opozitie, inclusiv laburistii, au declarat ca vor vota impotriva sau se vor abtine pana la aplicarea legii care il va obliga pe Johnson sa caute o intarziere a Brexitului.Johnson nu a reusit sa castige suficient sprijin la votul de miercuri pentru alegeri, fiind programat un alt vot pentru luni.