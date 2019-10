Parlamentul britanic blocheaza un nou vot pe acordul de Brexit, invocand un regulament din anul 1604

Cum a incercat Boris Johnson sa forteze mana Parlamentului

Johnson ceruse ca parlamentarii sa voteze simplu acordul - fie cu da, fie cu nu. Insa Bercow a spus ca o motiune cu acest subiect deja a fost dezbatuta sambata, asa ca nu are de ce sa o supuna iar la vot, informeaza BBC. Bercow a spus ca decizia sa se bazeaza pe o conventie parlamentara ce dateaza din 1604. Aceasta regula spune ca o motiune care este in esenta la fel cu una precedenta nu mai poate fi supusa votului Comunelor in aceeasi sesiune parlamentara."Decizia mea a fost necesara pentru a ne asigura ca timpul Camerei Comunelor nu este irosit", a spus speakerul.In fata unui val de critici din partea Guvernului si a conservatorilor, el insista ca nu are pentru ce sa isi ceara iertare si ca decizia sa este impartiala si nu opreste cu nimic Guvernul sa primeasca aprobarea pe acord. Bercow declarase si in trecut ca nu va repeta un vot doar pentru ca cel care l-a pierdut e nemultumit.Coordonatorul Parlamentului European pe Brexit, Guy Verhofstadt, a avut o reactie rapida pe Twitter , cerand ca Parlamentul britanic sa ia o decizie. La nivelul UE , el a spus ca va recomanda Conferintei Presedintilor sa astepte ratificarea acordului la Londra inainte ca PE sa o faca.Chiar daca reactia speakerului Camerei Comunelor era previzibila, ea vine si dupa ce premierul a incercat sa forteze mana parlamentarilor in a dat un vot - fie de admitere, fie de respingere - pentru acord, astfel incat el sa poata livra Brexitul la termenul asumat - 31 octombrie.Sambata, el s-a dus in Parlament sa supuna votului acordul, insa nici macar asta nu a reusit. Parlamentarii au votat in schimb un amendament prin care au amanat votul pe acord pana cand toata legislatia necesara va fi votata si implementata.Asadar, fortat de acest rezultat, Johnson a trimis tarziu in noapte la Bruxelles o scrisoare , in care cerea formal amanarea termenului limita pentru Brexit. Aceasta nu era insa semnata si deci nici asumata de premierul britanic. In schimb, a mai trimis o alta, cu numele lui pe ea, in care le spunea liderilor europeni ca el crede ca o astfel de amanare ar fi o greseala si astfel ar fi mai bine sa nu o aprobe.Cum amanarea Brexitului nu se poate face decat cu unanimitatea celor 27 de membri ai UE, atitudinea lui Johnson i-a facut pe cei care deja erau sceptici sa se indoiasca si mai mult ca o noua amanare ar mai putea rezolva ceva.Presedintele francez Emmanuel Macron deja a anuntat de sambata seara ca el nu sustine o noua amanare pentru ca nu ii vede sensul. De altfel, nici pe 29 martie Macron nu a acceptat usor amanarea Brexitului.Si sunt si alti lideri care ii impartasesc opinia, considerand ca UE a fost mai mult decat rabdatoare cu britanicii si e timpul ca acestia sa isi asume decizia de a parasi blocul comunitar, cu sau fara acord.Duminica, presedintele Consiliului European Donald Tusk a convocat o sedinta a ambasadorilor tarilor UE27. Dupa doar 15 minute, insa, sedinta s-a incheiat cu doua concluzii: UE va merge inainte cu procesul de ratificare a acordului la nivelul fiecarei tari si au cerut Marii Britanii sa faca acelasi lucru.Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a insistat ca acordul propriu-zis nu a fost inca supus la vot si astfel nu se poate spune ca a fost respins.