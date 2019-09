"Regina Elisabeta a II-a a aprobat legea care blocheaza un Brexit fara acord"

Ziare.

Acesta este ultimul pas in circuitul legislativ al acestei legi, adoptata saptamana trecuta de parlamentul de la Londra de o alianta transpartinica, careia i s-au raliat si 21 de deputati conservatori pe care Johnson a promis ca-i va exclude din partid.Legea pe care Johnson o numeste "legea capitularii", pentru ca estimeaza ca UE nu le va mai face nicio concesie britanicilor stiind ca acestia nu vor putea iesi din UE fara un acord, il obliga pe seful guvernului de la Londra sa ceara o noua amanare a Brexit-ului pana la 31 ianuarie 2020, daca, pana la 19 octombrie, premierul nu reuseste sa obtina un nou acord cu UE sau nu primeste aprobarea parlamentului pentru o retragere fara acord.Totusi Boris Johnson, aflat luni intr-o vizita la Dublin, a apreciat ca inca este posibila incheierea unui nou acord privind Brexitul inaintea datei limita de 31 octombrie.In replica, premierul irlandez Leo Varadkar i-a transmis ca pentru Irlanda este inacceptabila eliminarea clauzei de "backstop" din acordul privind Brexitul, principalul punct de divergenta intre Londra si Bruxelles legat de acord, astfel ca din punctul de vedere al Irlandei lipsa "backstop-ului" nu poate insemna altceva decat un Brexit fara acord.Clauza de "backstop" (plasa de siguranta) este menita sa impiedice reaparitia unei frontiere fizice in Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord si se regaseste in acordul pe care fostul premier britanic Theresa May l-a convenit cu UE, dar care a fost respins de parlamentul britanic. In virtutea acestei clauze, Regatul Unit ar ramane captiv in uniunea vamala europeana pana cand se va gasi o alta solutie, motiv pentru care Boris Johnson insista pentru eliminarea ei din acordul cu UE, a carui renegociere nu este insa acceptata de blocul comunitar."In lipsa unor aranjamente alternative convenite, fara backstop pentru noi inseamna (Brexit) fara acord", a indicat Varadkar in fata presei, vorbind alaturi de Johnson. "Suntem deschisi alternativelor, dar acestea trebuie sa fie realiste, obligatorii din punct de vedere legal si realizabile si inca nu am primit astfel de propuneri", a completat el.La randul sau, Johnson a mai spus in fata presei la Dublin ca nu este "perturbat de nimic din ce se intampla in parlament". "Cred ca ceea ce poporul britanic doreste de la noi este sa obtinem un acord si sa iesim (din UE) pe 31 octombrie", a adaugat el.Intrebat saptamana trecuta daca le poate promite britanicilor ca nu se va duce la Bruxelles sa ceara o noua amanare a Brexitului, cum ii cere legea adoptata miercuri de Camera Comunelor, premierul conservator a raspuns ca ar prefera mai degraba sa "moara" decat sa faca asa ceva.Ministri din guvernul sau au sugerat chiar ca el ar putea ocoli aplicarea acestei legi, astfel incat Regatul Unit sa se retraga din UE fara un acord pe 31 octombrie. Astfel, ministrul de externe Dominic Raab a declarat ca guvernul de la Londra va "respecta legea", dar va "testa limitele" acesteia in ce priveste obligatiile pe care le impune si interpretarea ei.