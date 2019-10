UE, cu ochii pe Londra: Boris Johnson e somat sa spuna urgent ce va face. Sedinta de urgenta la Bruxelles

Ziare.

Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a spus ca institutia asteapta urgent vesti de la Johnson in legatura cu ceea ce are de gand sa faca."Comisia Europeana a luat cunostinta de votul din Camera Comunelor in ce priveste amendamentul Letwin, deci acordul nici n-a mai fost supus azi la vot. Asteptam ca Guvernul sa ne informeze cat mai repede care sunt urmatorii pasi", a declarat un purtator de cuvant.Si din partea Consiliului European a venit o reactie rapida. Donald Tusk a anuntat, prin vocea unui purtator de cuvant, ca ambasadorii celor 27 de state UE se vor reuni duminica dimineata pentru a discuta situatia.Amintim ca Boris Johnson a convocat sambata Parlamentul pentru a ratifica acordul de Brexit pe care el l-a negociat la Bruxelles. A fost pentru prima oara din 1982 cand Camera Comunelor se reuneste in sedinta intr-o sambata, iar acum 37 de ani era vorba de inceputul Razboiul din Insulele Falkland.In schimb, parlamentarii au ales sa voteze, cu 13 zile inainte de noul termen limita pentru Brexit, un amendament care amana votul pe acord. Au fost 322 de voturi pentru amendament, in timp ce Johnson n-a reusit sa adune in jurul sau decat 306 voturi. Premierul nu s-a aratat insa descumpanit, ci a sustinut ca va reusi sa aiba o "majoritate covarsitoare".Oricum, a anuntat clar ca nu va cere la Bruxelles o amanare a Brexitului iar acesta se va produce la 31 octombrie cu sau fara un acord. Boris Johnson ar vrea sa ceara luni un nou vot asupra acordului, fapt ce nemultumeste profund opozitia. Nu este insa clar daca votul va fi sau nu organizat.Intre timp, zeci de mii de britanici au iesit pe strazi cerand un nou referendum: "Vrem sa ramanem in UE" - i-au transmis ei lui Johnson.