UE si justitia britanica ii cer lui Boris Johnson sa prezinte un plan privind Brexitul

Curtea Suprema a Marii Britanii a decis miercuri sa ii solicite premierului Boris Johnson sa prezinte un plan in legatura cu masurile in cazul in care instanta va anula decizia de suspendare a Parlamentului de la Londra, potrivit Bloomberg.Presedintele Curtii, judecatoarea Brenda Hale, a anuntat ca informatiile solicitate Guvernului vor trebui sa fie prezentate instantei pana la finalul audierilor, ceea ce inseamna ca Executivul britanic are termen pana joi pentru a prezenta masurile pe care intentioneaza sa le ia in cazul unui verdict nefavorabil.James Eadie, reprezentantul Guvernului, a declarat ca acest plan va fi prezentat in forma scrisa in cel mai scurt timp.Totodata, Uniunea Europeana a decis sa ii solicite lui Boris Johnson sa prezinte un plan privind Brexit pana la finalul acestei luni, in caz contrar riscand ca tara sa iasa din Blocul comunitar fara un acord. In cadrul unor discutii care au avut loc miercuri la Paris, presedintele Frantei, Emmanuel Macron si Antti Rinne, premierul Finlandei, tara care detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, au decis sa ii dea acest ultimatum premierului britanic."Daca Marea Britanie vrea sa discute despre eventuale alternative la Acordul Brexit, acestea trebuie prezentate pana la sfarsitul acestei luni", a declarat Antti Rinne. "Suntem ingrijorati in legatura cu ceea ce se intampla in acest moment in Marea Britanie si confuzia pe care situatia aceasta o genereaza in Europa. Daca aceste propuneri nu vor veni, cred ca destui lideri sunt de acord cu mine, s-a terminat. Este timpul sa avem propuneri clare", a adaugat acesta.Anterior, negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca Marea Britanie "se preface ca negociaza". "La aproape trei ani dupa referendumul din Marea Britanie, nu cred ca ar mai trebui sa pierdem timp prefacandu-ne ca negociem", a spus el.Dupa ce in ultimele doua saptamani a suferit mai mult infrangeri pe tema Brexit in Parlament, premierul britanic a luat decizia sa suspende legislativul, actiune criticata de opozitie, care l-a acuzat pe Boris Johnson ca incearca sa impiedice incercarile parlamentarilor de a examina planurile sale pe tema Brexit.Pe de alta parte, Boris Johnson sustine ca a suspendat Parlamentul pentru a putea prezenta intr-o noua sesiune programul sau de imbunatatire a serviciilor medicale, de ordine publice si alte "prioritati ale poporului".Actualul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019 cu sau fara un nou tratat.Principala dimensiune asupra careia cele doua parti negociatoare, Guvernul britanic, respectiv, Uniunea Europeana, nu sunt de acord este situatia granitei dintre statul irlandez si provincia britanica Irlanda de Nord. Propunerea reprezentantilor europeni pentru solutionarea acestei probleme este politica "backstop", o garantie care previne revenirea la granitele conventionale.