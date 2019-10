Ultima sansa pentru un Brexit cu acord. Boris Johnson da sambata testul Parlamentului. Va avea soarta lui May?

Deja vu-ul britanic

A disparut backstopul irlandez

Orice acord trebuie sa fie aprobat de UE si ratificat in Parlamentul britanic. Daca ne uitam la experienta fostului premier britanic, Theresa May, vedem ca a doua parte, cea la care ne aflam acum, nu este lucru deloc usor. De trei ori a supus acordul votului Parlamentului si de tot atatea ori nu l-a primit, infrangerile suferite ajungand direct in istorie, fapt ce i-a adus si finalul politic.Acum e randul lui Boris Johnson sa-si testeze sarmul si tehnicile de negociere. Daca la Bruxelles se poate spune ca s-a descurcat, acasa s-ar putea sa se complice lucrurile.Sambata este testul suprem pentru el, cand Camera Comunelor se va reuni intr-o sedinta in care noul acord de Brexit va fi supus votului. Este pentru prima oara din 1982 cand Parlamentul britanic se reuneste in sesinta intr-o sambata. Si acum 37 de ani era vorba de inceputul Razboiul din Insulele Falkland, scrie BBC Si aici pare ca suntem in Ziua Cartitei, doar ca personajul principal a fost schimbat. Sa iesi din blocul comunitar nu este asa de usor precum ar fi crezut lumea - si mai ales britanicii - cand au votat la referendum. Implica acorduri comerciale, restrictii de trafic si reducerea sau regandirea unor drepturi cetatenesti.Asadar, prima oara a durat 18 luni de negocieri intre Londra si Bruxelles ca un acord sa fie agreat si a fost prezentat Parlamentului britanic acum un an. A fost respins.Ca si May, Johnson a anuntat victorios ca a reusit sa obtina "un acord grozav". Problema principala ramane granita nord-irlandeza. Cum va functiona frontiera dintre Marea Britanie si UE dupa Brexit?Backstopul agreat in primul acord era garantia ca nu va exista posibilitatea reinstalarii unei granite intre Irlanda de Nord si Irlanda, cu puncte de control, politie si soldati, ca in trecutul marcat de violente in zona.Insa asta insemna si ca Irlanda de Nord era tratata diferit fata de restul Regatului Unit.In Noul acord este mentionat ca intregul Regat ramane "aliniat" cu Uniunea Europeana. Concret, in timp ce inca va urma anumite norme europene, Irlanda de Nord va fi tehnic sub regulile vamale ale Marii Britanii, astfel ca vor aparea cateva puncte de control intre Marea Britanie si Irlanda de Nord.Timp de patru ani din momentul in care intra in vigoare, politicienii nord irlandezi vor putea sa spuna daca mentin sau nu acordul. Si cam aici se opresc concesiile. Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord, care sprijina Guvernul Johnson, a anuntat ca nu poate sustine acordul in forma actuala. Si voturile DUP sunt cruciale pentru trecerea acordului prin Parlament.Impotriva sunt si laburistii, care numesc acordul lui Boris Johnson o "tradare nationala" si insista cu un nou referendum prin care poporul sa spuna ce parere are despre aceasta intelegere.