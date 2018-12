Jean-Claude Juncker: Nu vrem sa tinem Marea Britanie in UE cu orice pret

Ziare.

"S-a insinuat ca obiectivul nostru este sa mentinem Marea Britanie in Uniunea Europeana cu orice pret. Nu aceasta ne este intentia. Noi nu dorim decat claritate cu privire la viitoarele relatii. Si respectam rezultatul referendumului", a declarat Juncker intr-un interviu publicat duminica de saptamanalul german Welt am Sonntag, citat de agentiile EFE si dpa.Juncker aminteste ca "nu noi am lasat Marea Britanie, Marea Britanie este cea care lasa Uniunea Europeana". Seful Comisiei Europene considera ca "nu este deloc rezonabil din partea opiniei publice britanice sa creada ca doar Uniunii Europene ii revine sarcina sa propuna o solutie la toate problemele britanice viitoare"."Rugamintea mea este urmatoarea: puneti-va de acord si apoi spuneti-ne ce vreti. Sunt deja luni bune de cand aveti pe masa propunerile noastre", a avertizat Juncker, referindu-se la Brexit , si a adaugat ca, in conditiile in care "Camera Comunelor sustine acordul privind Brexit-ul la jumatatea lunii ianuarie (votul asupra acordului privind Brexit-ul este programat in Camera Comunelor la 15 ianuarie 2019 - n.r.), atunci vom incepe sa pregatim inca de a doua zi viitoarea relatie intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, fara sa mai asteptam 29 martie".Juncker a mai spus ca are "impresia ca majoritatea parlamentarilor britanici nu au incredere nici in UE, nici in doamna (Theresa) May", premierul britanic.Intrebat daca in cele din urma Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana la 29 martie 2019, Juncker a raspuns ca el actioneaza "pornind de la premisa ca (Marea Britanie) va iesi, pentru ca asta a decis poporul britanic".