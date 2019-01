Dezvaluiri uimitoare despre Brexit. Tusk l-a somat pe Cameron sa renunte: Nimeni nu-si doreste o revolutie in Europa din cauza referendumului tau idiot

Ziare.

Pentru o imagine completa a intregii povesti, cei de la BBC au stat de vorba cu multi dintre actorii principali de la acea vreme, de la politicieni britanici, la lideri europeni.In pimul episod din cele trei ale documentarului "In interiorul Europei: 10 ani de haos" e analizat inceputul: Cum s-a ajuns ca David Cameron sa promita si sa initieze organizarea referendumului? Episodul va fi difuzat de BBC pe 28 ianuarie, in prima zi a saptamanii viitoare, insa cateva pasaje au fost facute publice de postul britanic.Cele mai multe informatii le aflam de la presedintele Consiliului European Donald Tusk, care povesteste mai multe discutii avute cu fostul premier britanic."L-am intrebat pe David Cameron. Si el mi-a raspuns - lucru ce m-a lasat perplex, cu adevarat socat - ca singurul motiv a fost propriul partid., pentru ca partenerii de coalitie, liberalii, vor bloca initiativa. Insa, surpriza! A castigat alegerile si n-a mai existat niciun partener de coalitie. Paradoxal, Cameron a devenit victima propriei victorii", povesteste Donald Tusk in fragmentul difuzat de BBC Tusk i-a spus lui Cameron ca liderii europeni nu il vor ajuta in chestiunea referendumului."I-am spus verde in fata ''. Si pentru prima oara am putut citi ceva asemanator cu frica in ochii sai. In sfarsit isi dadea seama ce provocare are de infruntat", mai spune presedintele Consiliului European.Tusk isi aminteste si prima conversatie cu Cameron de dupa aflarea rezultatului referendumului."David Cameron m-a sunat ca e pregatit sa demisioneze. I-am spus. Era ziua judecatii pentru el, ziua in care platea pentru toate pacatele din viata", isi aminteste presedintele Consiliului European.Fostul purtator de cuvant al lui Cameron, Craig Oliver, a comentat pe Twitter afirmatiile lui Tusk, sustinand ca nu sunt adevarate in totalitate. El insista pe sustinerea publica pe care Cameron a aratat-o pentru organizarea referendumului cu ani inainte."David Cameron a spus pe parcursul intregii campanii electorale din 2015 ca nu va conduce un guvern care nu vrea organizarea referendumului", a spus Oliver.BBC a stat de vorba si cu George Osborne, fost ministru de Finante in Guvernul Cameron, care isi aminteste ca l-a somat pe acesta sa nu faca o astfel de promisiune, insistand ca un referendum ar putea fi un dezastru pentru Marea Britanie.Acelasi lucru l-a facut si fostul presedinte francez Francois Hollande. El povesteste o conversatie avuta cu Cameron in septembrie 2015, la 5 luni dupa ce victoria surprinzatoare a conservatorilor, ce le-a permis sa formeze singuri guvernul. Hollande i-a cerut premierului sa abandoneze ideea."Nimic nu-l obliga sa organizeze referendumul atunci cand a facut-o. N-ar fi fost prima oara cand nu ar fi fost respectata o promisiune electorala, insa a vrut sa arate ca poate negocia cu succes cu europenii", este citat si Hollande in documentar.In final, Cameron apare aparandu-si decizia."Nu regret ca am organizat referendumul. A fost o promisiune pe care am facut-o cu 2 ani inainte de alegerile din 2015, a fost inclusa in programul de guvernare si legiferata in Parlament. Desigur ca regret ca am pierdut referendumul. Regret profund asta. Am condus campania pentru ramanerea in Uniunea Europeana si, desigur, regret si dificultatile si problemele pe care le avem de cand incercam sa implementam rezultatele", spune Cameron.De precizat ca, in intreg documentarul, nu apare si Theresa May. Actualul premier a refuzat sa participe si sa-si prezinte perspectiva in aceast cadru. Ea a preluat guvernul dupa ce Cameron a demisionat si de atunci incearca ceea ce devine tot mai clar ca este imposibilul: sa obtina acordul tuturor politicienilor britanici si al liderilor UE pentru un divort civilizat, cu repercusiuni cat mai putine pentru toate partile implicate.