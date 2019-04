600 de milioane de lire sterline pe saptamana - atat costa economia britanica telenovela Brexit

Ziare.

Banca americana de afaceri conchide ca Brexit-ul a costat a cincea economie mondiala aproximativ 2,5 puncte procentuale din produsul sau intern brut (PIB) la sfarsitul anului, fata de tendinta pe care o avea PIB-ul inainte de votul in favoarea iesirii din UE."Conducatorii politici ai Regatului Unit intarzie in continuare sa concretizeze acest vot", considera economistii de la Goldman Sachs, relateaza Reuters."Incertitudinea care decurge din acest lucru asupra viitoarelor relatii politice si economice cu UE a avut un cost real asupra economiei Regatului Unit, care s-a repercutat asupra altor economii", se arata in acest raport, publicat luni.In 2016, unul dintre sloganurile cele mai eficiente ale sustinatorilor Brexi spunea ca Regatul Unit plateste 350 de milioane de lire sterline pe saptamana UE si indemna la recuperarea acestei sume in vederea investirii ei in sistemul national de sanatate NHS.Aceasta estimare nu tinea insa cont de "rabatul" obtinut de Londra la contributia sa si nici de ajutoarele europene primite de economia si intreprinderile britanice.Goldman Sachs estimeaza ca, in cazul unei iesiri din UE fara acord ("no deal"), exista o probabilitate de 15% ca PIB-ul britanic sa scada cu 5,5% si ca un "soc al increderii" sa conduca la pierderea a 17% din valoarea lirei sterline.Celelalte tari europene ar fi si ele expuse repercusiunilor unui asemenea scenariu, adauga economistii bancii, care evoca un risc privind deprecierea cu 1% din PIB-ul acestora.Invers, in cazul unui acord de tranzitie, efectul pozitiv total asupra PIB-ului britanic ar putea atinge 1,75%, iar lire sterlina s-ar putea aprecia cu 6%, potrivit Goldman Sachs.