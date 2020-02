Companiile britanice avertizeaza ca restrictiile de imigratie impuse de Guvernul Boris Johnson vor provoca un dezastru

Ziare.

Avertismentul vine in contextul in care guvernul britanic a dezvaluit, miercuri, noul sistem de imigratie bazat pe puncte: potentialilor imigranti le sunt atribuite puncte in functie de abilitati si calificari, eventual salariu si profesie. Solicitantilor cu suficiente puncte li se va acorda viza de munca.Proiectat pentru a intra in vigoare in ianuarie 2021, sistemul este conceput pentru a reduce numarul de lucratori necalificati care vin in Marea Britanie si pentru a pune capat la ceea ce Guvernul descrie drept "dependenta tarii de mana de lucru ieftina si necalificata".Puncte sunt acordate vorbitorilor de limba engleza, iar toti cei care solicita aceasta viza trebuie sa aiba deja o oferta de munca in UK.Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, a transmis ca sistemul va permite UK sa atraga "cele mai stralucite minti" din intreaga lume.Totusi, companiile britanice - care au ajuns sa se bazeze pe lucratorii din UE in anii cat Regatul Unit a fost membru al Uniunii - trag un semnal de alarma: vom ramane fara muncitori!Christina McAnea, asistent-secretar general al sindicatului UNISON (care reprezinta muncitorii din sistemul sanitar), a declarat ca nici in prezent nu exista suficienti lucratori in tara pentru a raspunde cererilor din sectorul "ingrijire sociala". Lucrurile deci vor fi si mai grave dupa ce acest sistem intra in vigoare, arata CNN Ea a spus ca persoanele in varsta si vulnerabile ar putea ramane fara sprijin: "Aceste planuri sunt dezastruoase pentru sectorul de ingrijire", a afirmat McAnea.Si fermierii sunt nemultumiti. Minette Batters, presedintele Uniunii Nationale a Agricultorilor, a declarat ca sectorul pe care il reprezinta are nevoie de 70.000 de lucratori sezonieri pentru a avea o recolta de succes. In anii trecuti, multe dintre locurile de munca au fost ocupate de cetateni europeni."Am spus in repetate randuri ca pentru intreprinderile agricole trebuie sa ai o intreaga gama de abilitati - de la culegatori si ambalatori la procesatori si veterinari - daca se pune problema sa continuam sa livram publicului produse de inalta calitate, la preturi accesibile", a explicat Batters."Daca nu se gaseste o cale pentru a ocupa aceste posturi, vorbim despre un impact grav asupra sectorului agricol", a mai spus ea.Carolyn Fairbairn, directorul general al Confederatiei Industriei Britanice (CBI), spune ca un aspect pozitiv al acestui sistem este ca nu se impune un plafon pentru numarul de vize pe care Guvernul le poate elibera."Oricum, in unele sectoare, firmele vor avea de suferit, vor trebui sa se gandeasca cum sa recruteze persoane pentru afacerile lor. (...) Firmele de ingrijiri, constructii, mancare si bautura ar putea fi cele mai afectate", a spus Fairbairn.Marea Britanie isi va inchide granitele pentru muncitorii necalificati si pentru cei care nu vorbesc limba engleza, ca parte a unei revizuiri generale a legilor imigratiei care va pune capat perioadei in care mana ieftina de lucru a dominat sectoare precum constructiile, industria si serviciile.Guvernul britanic a anuntat, miercuri, ca va prelua controlul complet al frontierelor "pentru prima data in zeci de ani" si ca va elimina "denaturarea" cauzata de libertatea de circulatie in Uniunea Europeana, informeaza The Guardian.Liderii din industrie au acuzat Guvernul de atac asupra economiei, avertizand ca vor fi consecinte "dezastruoase" - de la reducerea locurilor de munca la inchiderea de fabrici.Laburistii si democratii liberali au condamnat, de asemenea, planurile, in timp ce Unison, care reprezinta muncitorii din sistemul sanitar, a transmis ca prevede un "dezastru absolut" in acest sector.Guvernul a sustinut ca ofera Brexit-ul pe care electoratul l-a dorit si ca este vremea ca sectorul de afaceri sa se dezobisnuiasca de mana de lucru ieftina venita din afara tarii.