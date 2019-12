Dupa victoria lui Boris Johnson, lira sterlina a atins maxime multianuale

Ziare.

Eliminarea acestui "nor major" de incertitudini care umbrea pietele valutare survine in timp ce exista semnale clare referitoare la progresele negocierilor comerciale dintre Statele Unite si China. Conservatorii premierului britanic Boris Johnson au obtinut suficiente locuri in Parlamentul de la Londra pentru a detine o majoritate clara, a relatat postul de televiziunie ITV, ceea ce elimina incertitudinile din ultimii patru ani legate de momentul in care va avea loc Brexit-ul."Am observat deja o reactie puternica a lirei, dupa exit poll", a declarat Michael McCarthy, analist sef la firma CMC Markets din Sydney."De asemenea, am observat si o crestere a contractelor futures pentru actiuni, ca reactie la doua informatii importante pentru piata. Acestea ar trebui sa sustina cresterea economiei globale. Si yuanul s-ar putea aprecia, dar depinde cat se va intari dolarul", a aratat acesta.Lira s-a apreciat cu circa 2% fata de euro, la un maxim de 82,80 pence pe unitate, cel mai ridicat nivel atins din iulie 2016, la scurt timp dupa referendumul pentru Brexit care a dus la deprecierea monedei britanice.In raport cu moneda americana, lira a avansat cu peste 2%, la 1,3516 dolari pe unitate, cel mai ridicat nivel din mai 2018, revenind ulterior la 1,3469 dolari pe unitate.Evolutia lirei contrasteaza cu deprecierea de peste 10% a lirei care a avut loc imediat dupa reverendumul pro-Brext din iunie 2016, care a sters peste 2.000 de miliarde de dolari de pe pietele financiare.Informatiile ITV legate de o majoritate clara in Parlamentul britanic au venit dupa ce exit poll-urile si rezultatele prelimiare au sugerat ca Johnson va obtine o majoritate de 86 de locuri , cea mai mare dupa victoria conservatoarei Margaret Thatcher din anii 1980.O astfel de majoritate ii va permite premierului sa finalizeze Brexit-ul pe 31 ianuarie, asa cum a promis.Chiar si asa vor mai exista incertitudini, pentru ca Marea Britanie va intra intr-o perioada de tranzitie, in timpul careia va negocia o noua relatie cu restul de 27 de state membre ale Uniunii Europene.Pe pietele asiatice, yuanul s-a apreciat, iar yenul a scazut, dupa ce surse au declarat ca Statele Unite si China au convenit unele reduceri de tarife si amanarea tarifelor americane care urmau sa intre in vigoare pe 15 decembrie.Relaxarea tensiunilor ar elimina un factor negativ major din calea cresterii economiei mondiale, ceea ce sugereaza o cerere mai scazuta pentru yen, care este considerat o moneda sigura. Evitarea unor noi tarife ar fi un stimultent si pentru economia Chinei, a carei crestere incetineste, ceea ce a atras mai multi investitori in yuani.