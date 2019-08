In caz de Brexit fara acord, lira sterlina va ajunge la cel mai mic nivel din ultimii 34 de ani

Ziare.

In prezent,, conform unui sondaj realizat in randul a 13 banci. Probabilitatea actuala este de trei ori mai ridicata comparativ cu un sondaj efectuat in februarie.Un astfel de deznodamant ar provoca deprecierea lirei sterline cu peste 9%, la 1,10 dolari pe unitate, cel mai scazut nivel din ultimii 34 de ani, potrivit mediei estimarilor analistilor.Cel mai recent sondaj mai arata ca, la mai putin de trei luni pana la Brexit, posibilitatile raman deschise. Analistii considera ca exista probabilitati egale pentru iesirea din UE fara acord, o noua amanare a datei si organizarea de alegeri generale inainte de 31 octombrie. Incheierea unui acord pana la termenul limita este considerata ca fiind cel mai improbabil rezultate, cu o sansa de 15%."Se pare ca piata anticipeaza un risc in continua crestere pentru un Brexit fara acord", a afirmat Luke Hickmore, manager de fonduri la Aberdeen Standard Investments, adaugand ca exista riscul anticiparii tot mai mari a unei crize valutare.Hickmore a spus ca lucra in timpul asa-zisei Black Wednesday din 1992 si ca nu vrea sa mai vada o astfel de situatie.Lira sterlina a scazut cu aproape 10% in saptamana acelei Black Wednesday din septembrie 1992, cand Marea Britanie a fost nevoita sa se retraga din Mecanismul European al Ratelor de Schimb.Lira a scazut cu aproape 7% de cand Marea Britanie a amanat primul termen al Brexit-ului, de la sfarsitul lunii martie, atingand vineri 1,2140 dolari pe unitate, investitorii anticipand o probabilitate mai mare pentru un Brexit dezordonat dupa alegerea ca premier a lui Boris Johnson.Deprecierea lirei sterline la 1,10 dolari pe unitate, intr-un scenariu fara acord, ar marca o revenire la un nivel atins ultima oara in timpul aprecierii dolarului, in 1985.Daca lira va cobori atat de mult, atentia se va indrepta catre modul in care Banca Angliei va sustine moneda, dar banca centrala a apreciat joi ca este "extrem de improbabil" sa intervina. Guvernatorul Mark Carney a spus ca o schimbare a valorii lirei "face parte din functia de absorbtie a socului".Johnson a dat un ultimatum UE, in aceasta saptamana, spunand ca nu se va intalni cu liderii europeni pentru a discuta daca acestia nu isi vor schimba pozitia. Desi nu exista un sprijin majoritar in Parlament pentru un Brexit fara acord, iar parlamentarii au spus ca vor incerca sa il blocheze pe Johnson in urmarirea unui astfel de rezultat, analistii considera ca exista riscul ca acest lucru sa se intample din greseala.O alta situatie care ii ingrijoreaza pe analisti este posibilitatea ca Johnson sa organizeze alegeri generale. Lira ar putea scadea la 1,19 dolari pe unitate in acest scenariu, sondajele recente sugerand ca rezultatul unui vot ar putea sa nu genereze o majoritate pentru conservatori, potrivit analistului John Curtice.In schimb, daca va putea fi evitat un Brexit dur, o amanare a acestuia sau realizarea unui acord sunt cele mai bune rezultate pentru lira. In cazul amanarii Brexit, lira s-ar aprecia la 1,26 dolari pe unitate, iar in cazul unui acord la 1,33 dolari pe unitate.