Londra propune o zona de liber schimb cu UE pentru post-Brexit

Ziare.

com

"Propunerea noastra ar crea o zona de liber schimb intre Regatul Unit si UE cu un set de norme comune pentru bunurile industriale si produsele agricole", a declarat intr-un comunicat prim-ministrul conservator, la finalul unei reuniuni a cabinetului sau la Chequers, resedinta de vara a premierilor britanici situata la 70 de kilometri nord-vest de Londra, transmite AFP.Cu mai putin de noua luni inainte de Brexit , prevazut la sfarsitul lui martie 2019, Guvernul britanic inca nu a spus cum isi vede viitoarea relatie cu UE.In cadrul unui summit la Bruxelles, la sfarsitul saptamanii trecute, liderii europeni au avertizat-o pe May ca timpul preseaza in obtinerea unui acord si si-au accelerat pregatirile in eventualitatea unui esec al negocierilor.Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pe 29 martie 2019. Pentru respectarea acestui termen, documentele pe tema Brexit trebuie finalizate pana in octombrie 2018 , astfel incat sa poata fi ratificate in timp util.Guvernul Theresa May a semnalat deja ca vrea o etapa de tranzitie in relatia cu Uniunea Europeana dupa iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar.