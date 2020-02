The Telegraph: Guvernul Johnson vrea controale vamale depline pentru bunurile din UE

Ziare.

"Planuim controale depline pentru toate declaratiile de import-export din UE, declaratiile de securitate, controale privind sanatatea animala si toate bunurile de supermarket care trec prin posturile de inspectie de la frontiera", a declarat o sursa guvernamentala de rang inalt sub acoperirea anonimatului."Asta va dubla sarcina practica la frontiera in ianuarie 2021", a adaugat sursa citata.The Telegraph mai scrie in articol ca Bruxelles-ul i-a prezentat Londrei o nota de plata de 1,09 miliarde de lire sterline tocmai la momentul iesirii din UE, in urma recalcularilor operate in baza unui PIB mai mare si a facturilor de TVA.