Franta a facut teste si se declara pregatita de un Brexit fara acord, dar e ingrijorata de haosul de la britanici

"Nu reusim sa recream in cateva ore o frontiera care nu mai exista"

100.000 de intreprinderi franceze exporta sau importa cu Anglia

Ziare.

com

"Franta este pregatita. Ea este pregatita din martie. Ea este si mai pregatita azi. Aceste teste o arata", a declarat ministrul in portul Ouistreham unde, potrivit Guvernului, camioanele de pe un feribot au fost debarcate si controlate, joi, ca si cum ar fi avut loc un Brexit dur.Ouistreham este al treilea cel mai important port francez.Ministrul a declarat insa ca este "un pic ingrijorat de modul in care britanicii se pregatesc, la randul lor". "Nu reusim in cateva ore (...) sa recream o frontiera care nu mai exista de cativa ani", a insistat el.Gerald Darmanin a spus, de asemenea, ca "nu vor exista blocaje in Franta". "Nu poate exista tromboza", a subliniat el.Intrebat de AFP despre riscul unei fluiditati mai reduse a traficului, presedintele Brittany Ferries Jean-Marc Roue s-a aratat mai putin ferm."Exercitiul pe care-l facem (joi) ne permite sa afirmam ca riscurile sunt foarte minime". Insa "exista in continuare posibilitatea unui blocaj informatic sau a unui camion care nu a facut nimic, nicio declaratie. Este posibil", a nuantat el.In vederea fluidizarii traficului, transportatorii este necesar sa declare vamei marfurile printr-un sistem informatic, inainte de traversare.Intrebat despre controalele sanitare si veterinare ale camioanelor, in contextul in care functionarii nu cunosc ce se afla in ele inaintea sosirii acestora, Jean-Marc Roue a raspuns ca "evident, ar putea avea loc blocaje" la acest nivel, "insa acest lucru nu este responsabilitatea mea".La Ouistreham, aceste controale urmeaza sa aiba loc la cativa kilometri de terminalul feribotului.Potrivit lui Jean-Marc Roue, "aproape o intreprindere din doua face comert cu Marea Britanie, care nu si-a pregatit inca procedurile, dar este foarte rapid".Potrivit ministrului, aproximativ 100.000 de intreprinderi franceze efectueaza operatiuni de export sau import cu Anglia.Brexitul reprezinta un buget cu peste 40 de milioane de euro pentru ministerul sau. Acestui lucru i se adauga "peste 700 de vamesi recrutati (...) si avem inca 100 de vamesi pe care-i putem aduce", a precizat Gerald Darmanin.Aproximtiv 185 de posturi de controlori in cadrul serviciilor veterinare si fitosanitare sunt prevazute la nivel national.Aproximativ 80% dintre camioanele cu marfuri care se indreapta catre Anglia prin Franta nu sunt franceze, potrivit ministrului.