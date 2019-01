Franta exclude noi negocieri cu Londra, Germania deplange "o zi amara", Irlanda se pregateste de un Brexit fara acord

Ziare.

"Am facut tot ceea ce se putea face in acord", a reactionat seful statului francez.In opinia sa, principalii perdanti ai unui "no deal" - o iesire din UE fara acord - ar fi britanicii.Vicecancelarul german Olaf Scholz a reactionat, la randul sau, dupa respingerea masiva a acordului Brexitului in Parlamentul britanic."O zi amara pentru Europa", a apreciat el."Suntem bine pregatiti, dar un Brexit dur ar fi optiunea cel mai putin atragatoare pentru Uniunea Europeana si Marea Britanie", a avertizat el, intr-un mesaj pe Twitter.La randul sau, Irlanda a anuntat ca-si intensifica pregatirile in vederea unui Brexit fara acord, dupa respingerea masiva in Parlamentul britanic a acordului retragerii negociat de Londra cu Bruxellesul."In mod regretabil, rezultatul votului din aceasta seara sporeste riscul unui Brexit dezordonat. Ca atare, Guvernul va continua sa intensifice pregatirile in vederea unui asemenea rezultat", a anuntat intr-un comunicat Guvernul de la Dublin, care a indemnat Londra sa faca propuneri in vederea "rezolvarii acestui impas". Parlamentul britanic a respins, marti, acordul obtinut de Theresa May pentru Brexit . Este o infrangere usturatoare pentru premierul britanic, cu doar 202 voturi pentru si 432 impotriva. Este cel mai categoric vot impotriva unui guvern din istoria recenta a Marii Britanii.Premierul Theresa May a amanat votul la inceputul lunii decembrie, anticipand un esec, in speranta ca o luna ii va da timp sa negocieze si cu liderii UE, dar si cu cei britanici. Niciuna dintre aceste tentative nu a avut rezultate. La Bruxelles i s-au inchis toate usile in nas, iar in ce priveste Londra, orice speranta a fost spulberata luni seara, cand Camera Lorzilor a aprobat, cu 321 de voturi pentru si 152 contra, o rezolutie simbolica de respingere acordului Brexit.Votul de azi, din Camera Comunelor, este cel decizional, dar situatia nu arata deloc roz pentru May, cu doar 200 de voturi pentru acordul negociat de ea, si peste 400 impotriva.In discursul final, May a incercat sa-i insufleteasca pe parlamentari, repetandu-le ca sunt in fata unui vot istoric, cel mai important din cariera lor. Opozitia nu a fost insa deloc convinsa si i-a cerut in mai multe randuri demisia, obligandu-l pe presedintele sedintei sa faca apel la "zen" si "rabdare" pentru a linisti spiritele.