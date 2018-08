Franta va pregati masuri de interventie daca nu se va ajunge la un acord privind Brexit

Ziare.

com

Franta spera ca Marea Britanie va ajunge la un acord cu partenerii sai din Uniunea Europeana la iesirea din bloc, dar trebuie sa fie pregatita in caz contrar, a transmis Cabinetul lui Philippe, informeaza Reuters.Intr-o reuniune a guvernului convocata pentru a discuta despre acest lucru, Philippe "a insarcinat ministrii sa pregateasca masurile de interventie care ar fi necesare ... pentru a atenua dificultatile legate de aceasta provocare fara precedent", a spus acesta.Masurile ar include facilitarea sederii cetatenilor britanici care traiesc in prezent in Franta si asigurarea unor controale fara probleme la frontiera, se arata in declaratie.Guvernul va cere parlamentului in urmatoarele saptamani sa-i permita sa le adopte prin decret.De asemenea, Franta va trebui sa ia masuri pentru a face un bilant al Brexit, chiar daca exista o intelegere, potrivit declaratiei.Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni, ca pastrarea unitatii UE a fost mai importanta decat crearea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE in martie 2019.