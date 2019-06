Macron avertizeaza ca 31 octombrie va fi "ultima data limita" pentru Brexit

Ziare.

"Ar fi o idee proasta cea de a tot amana", a declarat, in engleza, seful statului francez, intrebat despre viziunea lui asupra Brexitului, "pentru ca, in pofida faptului ca a vedea Marea Britanie plecand (din UE) este o veste foarte proasta, atunci cand liderii incearca sa nu respecte o decizie a poporului, este mai rau"."Trebuie sa punem in aplicare decizia britanicilor, exceptand situatia in care ei insisi decid altfel", a spus Macron, adaugand ca isi asuma "rolul tipului dur", informeaza AFP."Am fixat sfarsitul lui octombrie drept ultima, ultima data limita, pentru ca nu vreau sa vad noua Comisie Europeana fiind nevoita sa rezolve aceasta problema veche", a adaugat Macron, reiterand ca ar fi "inacceptabil" sa fie "redeschise negocieri" asupra acordului deja negociat intre Londra si cei 27 de membri ai UE, dar care a fost respins de parlamentarii britanici."Pana in ultimul minut, singurul care poate sa opreasca Brexitul este guvernul britanic", a conchis Emmanuel Macron, refuzand ca UE sa-si asume responsabilitatea separarii.