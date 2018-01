Marea Britanie si Franta semneaza un nou tratat privind imigratia

Ziare.

Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie.Tratatul va completa, dar nu va inlocui acordul Le Touquet din 2003. Acest act a fost criticat in Franta dupa ce orasul Calais a devenit popas pentru migranti si refugiati in drumul lor spre Marea Britanie, aflata la doar 33 de kilometri dincolo de Canalul Manecii.Franta isi doreste ca Marea Britanie sa aloce mai multi bani si resurse pentru a aborda problema valurilor de migranti. In acest context, a sugerat ca Le Touquet ar putea fi anulat daca nu se ajunge la un compromis sau la un set de intelegeri.Sub prevederile Le Touquet, Marea Britanie are granita in Franta, iar Franta face controale de vama in Marea Britanie. Intelegerea ar avantaja Regatul Unit, sustin oficialii francezi.Ambele tari se pot retrage din tratat, dar asta ar insemna o revenire la granitele traditionale. O astfel de miscare ar reprezenta - in mod simbolic - excluderea Marii Britanii de pe continent chiar in perioada in care se implementeaza Brexitul.Un oficial francez a spus ca problemele copiilor neinsotiti, ale cererilor de azil, ale cooperarii politiei de la vama, dar si posibila sustinere britanica a dezvoltarii economice a regiunii Calais ar putea face parte din noul acord.Politicienii britanici conservatori pro- Brexit au spus ca ar fi absurd ca Londra sa plateasca mai mult, in conditiile in care ar fi investit deja in suplimentarea securitatii din Franta.