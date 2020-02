Prima interdictie dupa Brexit: Fara pescari francezi in insula Guernsey

Ziare.

"In cazul special al apelor insulei Guernsey, accesul pescarilor francezi la 6-12 mile este bazat pe Conventia de la Londra, care expira si ea pe 31 ianuarie la miezul noptii, in urma denuntarii de catre Regatul Unit", reaminteste ministerul intr-un comunicatul preluat de AFP.Daca in urma contactelor cu Guernsey "accesul in aceste ape va fi mentinut pana la sfarsitul anului", la fel ca in cazul apelor britanice, pe timpul ajungerii la un compromis intre UE si Regatul Unit privind pescuitul, "pe plan administrativ, din cauza expirarii Conventiei de la Londra, modalitatile in care poate avea loc acest acces trebuie sa fie reinnoite", indica ministerul."Autoritatile din Guernsey au decis in aceasta seara instituirea unui regim de autorizare individuala. Procedura de a solicita aceste autorizatii urmeaza sa fie introdusa saptamana viitoare", potrivit ministerului, care precizeaza ca, "in timpul acestei perioade, accesul navelor franceze in apele Guernsey este suspendat temporar".Autoritatile din Guernsey s-au angajat "la termenul cel mai scurt posibil pentru livrarea acestor autorizatii", adauga ministerul, care afirma ca Guvernul "ramane in contact cu Comisia Europeana, autoritatile britanice" si autoritatile din Guernsey."Acordul de iesire incheiat cu Regatul Unit instaureaza o perioada de tranzitie pana la 31 decembrie 2020, in timpul careia accesul la apele Regatului Unit este mentinut", reaminteste ministerul.. Acestea reprezintaLocuitorii din insulele anglo-normande din Canalul Manecii, printre care se numara si Guernsey, sunt cetateni britanici. Chiar daca nu apartin regatului Unit, aceste insule au legaturi stranse cu Londra.