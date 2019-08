Angela Merkel il asteapta pe Boris Johnson la Berlin: Suntem pregatiti de orice eventualitate

Ziare.

Premierul britanic cauta sa obtina o redeschidere a negocierilor cu privire la Brexit, amenintand ca altfel paraseste UE fara acord la 31 octombrie."Ne bucuram de toate vizitele si trebuie sa dialogam, sa gasim solutii bune", a declarat Angela Merkel, duminica, in cadrul unei mese rotunde la Cancelarie."Suntem pregatiti de orice eventualitate, chiar daca nu vom ajunge la un acord. Insa, in orice caz, voi depune eforturile necesare pentru a gasi solutii, pana in ultima zi de negocieri", a adaugat ea.Potrivit unui jurnalist de la cotidianul britanic The Guardian, Boris Johnson urmeaza sa fie primit marti, la Paris, de catre Emmanuel Macron.