Merkel contrazice zvonurile lansate de Boris Johnson despre Germania privind Brexitul

Ziare.

com

Toate cele 27 de state care vor ramane in UE vor lupta pana in ultima zi pentru a se asigura ca Marea Britanie nu iese din blocul comunitar fara acord, a declarat Merkel in cadrul unei conferinte gazduite de puternicul sindicat IG Metall la Nurnberg.Afirmatiile cancelarului german au loc dupa ce guvernul de la Londra a difuzat informatii conform carora Angela Merkel a avut o pozitie noua in chestiunea nord-irlandeza, in aceasta saptamana, intr-o convorbire cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, care a facut un acord imposibil. Berlinul a infirmat aceste informatii.In eventualitatea unui Brexit dezordonat, procesul ar trebui sa fie cat mai suportabil posibil pentru indivizi, a spus Merkel."Incercam sa reducem la minim efectele negative in ambele tari, chiar daca are loc o iesire dezordonata", a afirmat ea, pronuntandu-se in favoarea calatoriilor fara viza si a pastrarii beneficiilor de securitate sociala si de pensie.