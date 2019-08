Merkel vine cu lamuriri, dupa declaratiile lui Boris Johnson: Nu era optimista legat de Brexit

Ziare.

"Am spus ca ceea ce poate fi indeplinit in doi sau trei ani poate fi indeplinit si in 30 de zile. Mai bine spus, ar putea fi indeplinit pana la data de 31 octombrie", a declarat Merkel, citata de Reuters."Nu este vorba de 30 de zile. Cele 30 de zile erau un exemplu pentru a evidentia timpul scurt, deoarece Marea Britanie doreste sa iasa din UE in data de 31 octombrie", a adaugat cancelarul german.Cancelarul german Angela Merkel sugerase, cu ocazia intrevederii cu Boris Joshnson, ca s-ar putea incerca gasirea unei solutii pentru frontiera irlandeza in 30 de zile."Am spus ca cel mai probabil vom gasi o solutie in doi ani. Dar am putea gasi una si in 30 de zile, de ce nu?", a transmis Merkel.Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat in mai multe randuri ca problema granitei dintre Irlanda si Irlanda de Nord trebuie rezolvata pentru a accepta Acordul Brexit negociat de predecesorul sau, Theresa May.In urma intalnirii de miercuri cu cancelarul german, Johnson a transmis ca Merkel i-a oferit 30 de zile pentru a veni cu o solutie privind frontiera irlandeza.Presedintele francez Emmanuel Macron a clarificat joi situatia, in urma intalnirii cu prim-ministrul britanic.Presedintele Frantei a insistat ca acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May nu va fi renegociat. Solutia pentru frontiera irlandeza "poate fi identificata doar in cadrul care a fost negociat, dar acest lucru nu se va putea intampla in 30 de zile", a subliniat Macron.