Boris Johnson vrea Brexit cu orice pret, dar Politia nu are destui oameni pentru a supraveghea granita cu Irlanda

Ziare.

com

"Avem mai putin de 7.000 de agenti. Nu avem, asadar, nici macar in urma recentei suplimentari bugetare, suficienti oameni pentru a face fata anumitor provocari legate de Brexit", a declarat Simon Byrne, la BBC.Un Brexit fara acord ("no deal") ar putea sa aiba consecinte negative asupra securitatii in provincia nord-irlandeza, a avertizat seful politiei nord-irlandeze.Bruxelles-ul, Dublinul si Londra sunt de acord ca este necesar sa evite reimpunerea unor controale de-a lungul celor 500 de kilometri de frontiera dintre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda, care urmeaza sa devina, dupa divortul intre Regatul Unit si UE, singura frontiera terestra intre cele doua.Posibilitatea de a circula liber, intr-o parte si cealalta a insulei, este una dintre bazele succesului Acordurilor din Vinerea Mare, incheiate in aprilie 1998, care au pus capat "tulburarilor" nord-irlandeze.Insa mijloacele evitarii reimpunerii controalelor la aceasta frontiera sunt principalul subiect de disputa intre cele doua parti - si anume "plasa de siguranta" ("backstop" in engleza), de care Boris Johnson spune ca nu vrea sa auda "Folosirea unor mijloace tehnologice sau anumitor forme de punct de control fizic nu este realista", a denuntat seful politiei nord-irlandeze."Exista peste 300 de puncte de trecere (a frontierei) pe care va trebui sa le supraveghem zilnic, pentru ca acest lucru sa functioneze", a subliniat Simon Byrne."In momentul" in care politistii nord-irlandezi se vor instala in pozitii, "noi vom deveni o tinta a (atacurilor) disidentilor republicani", a avertizat el.Amintim ca, in luna iulie, premierul britanic Boris Johnson a anuntat ca va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit