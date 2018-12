Brexit: De ce este atat de importanta frontiera irlandeza

Ziare.

Intentia este de a pastra acordul de pace din 1998, care a pus capat la patru decenii de confruntari sangeroase intre nationalistii irlandezi si unionistii nord-irlandezi, consolidand legaturile intre cele doua teritorii, potrivit CNN In martie, britanicii acceptasera sa integreze in schita de acord privind retragerea din UE optiunea unui "spatiu comun" care sa includa UE si Irlanda de Nord, pana in 2020. Aceasta solutie este cunoscuta drept "backstop".Premierul britanic Theresa May spune ca acordul pe Brexit nu implica reintroducerea asa-numitei frontiere "dure", datorita perioadei de tranzitie care va mentine UK in uniunea vamala a Uniunii Europeane.Probleme vor aparea daca nu se gaseste o solutie satisfacatoare la ce se intampla dupa ce se termina perioada de tranzitie, in 2020. Aici intervine "backstop"-ul, o polita de asigurare menita sa evite o granita dura, daca nu se gaseste o solutie privind frontiera pana atunci.Tocmai asta ii enerveaza pe britanicii pro iesirii UK din UE: faptul ca Marea Britanie nu va parasi cu adevarat Uniunea Europeana, daca ramane in uniunea vamala din cauza Irlandei de Nord.Britanicii vor sa fie liberi de conditiile impuse de uniunea vamala, pentru a purta negocieri comerciale internationale care ar impune ca Regatul Unit sa nu fie conditionat de UE in domenii precum agricultura, pescuitul, standardele alimentare sau mediul.Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord, minoritate in Guvernul de la Londra, solicita, de asemenea, o despartire "curata" de UE, si se opun oricarei decizii de a oferi Irlandei de Nord un statut diferit de cel al Marii Britanii.Un punct crucial in aceasta problema este ca acordul pe Brexit, asa cum este acum, statueaza ca niciuna dintre parti nu poate renunta la "backstop" unilateral. Cei care sunt pro iesirii UK din UE urasc ideea ca Uniunea va avea inca putere asupra Marii Britanii, iar backstop-ul s-ar putea sa nu se finalizeze niciodata.Insa, alti factori, inclusiv guvernul irlandez, argumenteaza ca backstop-ul va fi nesemnificativ daca Marea Britanie il poate ignora.In acest moment, sunt putine semne ca liderii europeni vor face concesii fata de May asupra acordului, care in acelasi e putin probabil e putin probabil sa treaca de Parlamentul de la Londra, motiv pentru care premierul a amanat votul deocamdata.A.D.