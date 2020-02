Furia electoratului irlandez si Brexit-ul

O revolutie la urne

Brexit si reunificarea

Electoratul poate fi, uneori, ingrat. Premierul irlandez Leo Varadkar a negociat inteligent cu Guvernul de la Londra si a reusit sa tina statele UE de partea Irlandei in problema Brexit. Tot el a contribuit decisiv la modernizarea tarii.In 2018, majoritatea irlandezilor au optat pentru liberalizarea avorturilor, astfel incat a fost inlaturat un mare tabu al trecutului dominat de catolicism. Premierul insusi, al carui tata e de origine pakistaneza, a vorbit deschis despre homosexualitatea sa si poate fi considerat un simbol al Irlandei contemporane, tolerante, cosmopolite si liberale.Leo Varadkar a comis, insa, o eroare decisiva: chiar daca a facut fata cu brio provocarilor din politica externa, el a inteles prea tarziu ce-i preocupa cel mai mult pe alegatori. Irlandezii vor locuinte la preturi rezonabile si servicii sociale de calitate mai buna, in special investitii in sectorul medical, caruia i s-au acordat prea putini bani in trecut.Economia irlandeza e in crestere, dupa ce s-a redresat cu succes dupa criza bancara din 2010. Din pacate, irlandezul de rand nu prea resimte, insa, efectele benefice ale acestei evolutii. E vorba de probleme asemanatoare celor din alte tari europene: o parte a populatiei se simte exclusa de la succesul economic al tarii, elitele globale sunt percepute drept profitoare fara scrupule, multi angajati sunt nemultumiti de situatia in care se afla.De pilda, la Dublin exista locuri de munca, dar lipsesc locuintele la preturi rezonabile. Dupa anii grei ai politicii de austeritate, sistemul social al tarii are multe lipsuri.Cele doua mari partide ale tarii, Fine Gael al lui Varadkar si Fianna Fail, s-au lovit la acest scrutin de furia alegatorilor. Acestia s-au saturat de un sistem in care aceste doua partide de centru isi impart puterea in Irlanda si nu prea se mai vad niciun fel de diferente ideologice. Alegatorul isi doreste insa alternative reale, el vrea sa simta ca votul sau schimba ceva.Rezultatul cel mai surprinzator al scrutinului din acest weekend e ca partidul Sinn Fein a reusit sa-si lase in urma trecutul. Fostul brat politic al Armatei Republicane Irlandeze (IRA) parea sa fie legat pe veci de violentele din Irlanda de Nord, cunoscute sub numele de "troubles", dar intre timp a devenit un partid frecventabil - nu pentru irlandezii mai batrani, dar pentru multi dintre tinerii care cauta o alta directie politica.Sefa partidului, Mary Lou McDonald (foto), vorbeste despre o revolutie la urne. Ea a reusit sa reconstruiasca formatiunea Sinn Fein, transformand-o intr-un partid de stanga moderat.Dupa decenii intregi, s-a pus capat dominatiei celor doua partide mari, numaratoarea actuala indicand ca Fine Gael, Fianna Fail si Sinn Fein au obtinut toate cam acelasi rezultat: in jur de 22 de procente din voturi.Se cristalizeaza un sistem multipartinic in care va fi nevoie de niste coalitii complicate. Si, din acest punct de vedere, Irlanda se apropie de alte tari europene, ajungand la o fragmentare a scenei politice asemanatoare cu cea din Spania, Italia sau Germania.Formarea unui nou guvern va fi foarte dificila la Dublin, din moment ce nici Fine Gael, nici Fianna Fail nu vor sa colaboreze cu Sinn Fein. Se va ajunge la o vesnica "mare coalitie" cu o majoritate slaba? In acest caz, pedeapsa din partea alegatorilor va fi si mai usturatoare la urmatorul scrutin.Ascensiunea neasteptata a partidului nationalist irlandez Sinn Fein e un semnal ca Irlanda se apropie de o reunificare.In contextul Brexit, Londra a demonstrat ca interesul britanicilor pentru Irlanda de Nord scade, iar in aceste conditii poate fi conceput ceva ce parea, inainte, de neimaginat. Daca Irlanda de Nord (care face parte din Regatul Unit) si Republica Irlanda vor coexista in continuare intr-o zona economica comuna, legatura cu Marea Britanie va deveni mai slaba, iar argumentul in favoarea unei unitati politice irlandeze va avea mai multa greutate.Va fi un proces lent, deoarece ambele tabere sunt constiente ca ranile din anii violentei nu s-au vindecat inca. Atat timp cat mai traiesc oamenii a caror tinerete a fost umbrita de atentate, crime politice si lupte violente de strada, nu poate sa existe decat o apropiere treptata.In plus, la Dublin nu-i prea mare entuziasmul in privinta unei posibile incorporari a Belfastului, mult mai slab din punct de vedere economic.Cu toate acestea, Brexit-ul si rezultatul acestui scrutin pozitioneaza tara pe un traseu politic care pare sa duca, in timp, spre o unificare a Irlandei de Nord cu Republica Irlanda.E o ironie a istoriei ca tocmai premierul britanic a deschis aceasta cale cand a fost de acord cu o granita prin Marea Irlandeza, pentru ca a vrut un Brexit dur. Irlanda, elevul model al Europei, va trece prin vremuri agitate.