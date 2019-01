Inainte de Brexit, tensiunile cresc la frontiera cu Irlanda: O noua granita ar fi o catastrofa

Politia britanica - o "provocare"

Lui Patrick Gallager ii place ordinea. Tanarul cu ochelari mari in stil de "hipster" sorteaza in liniste niste documente la biroul din incaperea din spate a unui mic local din orasul nord-irlandez Londonderry, din apropierea frontierei cu Republica Irlanda.Patrick Gallager ne arata mandru fotografiile uriase ale eroilor sai de pe peretii din spatele biroului, ganditori si luptatori pentru idealul unei republici irlandeze unite. Tanarul de 26 de ani e purtatorul de cuvant al unei grupari irlandeze radicale care poarta numele " Saoradh " - termenul pentru libertate in limba irlandeza.Nu-i de mirare ca intr-un colt al biroului lui Gallager se regaseste drapelul in culorile galben si verde cu un plug, o sabie si sapte stele, simbolul organizatiei paramilitare Irish-Republican-Army (IRA), care a luptat impotriva militarilor britanici in cadrul conflictului din Irlanda de Nord, soldat cu 3.500 de morti.Conflictul armat s-a terminat abia dupa aproape trei decenii printr-un acord de pace din 1998, numit Good Friday Agreement, pentru ca a fost incheiat in Vinerea Mare.Pentru gruparea radicala "Saoradh", politistii si soldatii britanici reprezinta o provocare si o amenintare. Dupa iesirea Regatului Unit din UE, acestia s-ar putea sa fie vazuti tot mai des la Londonderry, pentru ca vor avea misiunea de a proteja granita externa a Marii Britanii, care s-ar afla pe teritoriul insulei irlandeze.Din perspectiva lui Patrick Gallager, asa ceva ar fi o declaratie de razboi la adresa republicanilor irlandezi radicali: "Daca va exista din nou o frontiera, cred ca se va ajunge si la atacuri."Cu 37 de ani in urma, in ziua care a intrat in istorie ca "Bloody Sunday" (duminica sangeroasa), soldatii britanici au deschis focul impotriva a 28 de civili in timpul unui protest pasnic pentru independenta, mai multi protestatari au murit.In timpul conflictului nord-irlandez, Londonderry a fost un epicentru al violentei - si exista riscul sa devina din nou un astfel de loc. Pentru a face fata unui Brexit dur,La 20 de ani dupa acordul de pace, in orasul Londonderry se gasesc in continuare apeluri la solidaritate cu IRA pe peretii unor cladiri.In primavara si vara anului trecut s-a ajuns la ciocniri intre unitatile britanice si radicalii din cercurile grupului Saoradh la Londonderry: au fost aruncate cockteiluri Molotov si incendiate masini, mai multe persoane au fost arestate.Mervin Johnson a cunoscut in urma cu mai mult de patru decenii violenta despre care vorbeste Patrick Gallager. El locuieste langa unul din cele 200 de puncte de frontiera intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda.Multe dintre acestea se afla in mijlocul unor paduri sau pajisti, altele divizeaza insa o mica localitate - cum ar fi Pettigo. O parte se afla in Republica Irlanda, cealalta in Irlanda de Nord. Service-ul auto pe care il conduce Mervin Johnson e in partea irlandeza, direct langa un mic pod, care lega si in timpul conflictului cele doua parti ale localitatii, intrand astfel in vizorul cockteilurilor Molotov ale organizatiei paramilitare IRA."Toate magazinele de aici au fost lovite de bombe, inclusiv service-ul meu auto. Am avut noroc ca am putut stinge focul suficient de repede. Cand a inceput perioada de pace, era pur si simplu fantastic.". Oamenii merg la posta in Irlanda si isi duc masina la reparat in Irlanda de Nord, la Mervin Johnson. Situatia e bizara in localitatile de frontiera, o arata si benzinaria lui Terry Hughes. Cine cumpara benzina si diesel o face in Irlanda, aprovizionarea cu combustibil bio se face in curtea din spate, aflata in Irlanda de Nord, pe teritoriu britanic - din motive de impozite."In fiecare zi trec frontiera intre 30 si 40 de ori. De fiecare data cand aduc bere sau carbune sau cand merg cu masina la serviciu", spune Terry Hughes. Daca se va ajunge la o "granita dura" si un gard de frontiera dupa Brexit, Hughes va fi nevoit sa renunte la o parte din afacerea sa.Lui Terry Hughes nu-i dau bataie de cap doar grijile economice. El avertizeaza ca s-ar putea ajunge la probleme mult mai dramatice: "Cand eram copil, mitralierele faceau parte din viata de zi cu zi. Nu vreau ca si copiii mei sa creasca asa. In 20 de ani de pace nu am asistat niciodata la o polarizare a societatii la fel de grava precum cea de acum.Ne asteptam la un chibrit si la o explozie."Barbatul spera ca politicienii de la Londra sa impiedice un astfel de scenariu. Riscul exploziei de care se teme Terry Hughes va creste insa odata cu sosirea unitatilor britanice de control la frontiera - mai ales din perspectiva lui Patrick Gallager.Tanarul de la gruparea radicala irlandeza sustine ca nu vrea sa incite la violenta. "Dar daca oamenii se apara impotriva prezentei britanice, nu pot sa ma pronunt impotriva lor. N-am cum sa nu le recunosc dreptul la violenta.In special gruparea IRA e in continuare activa, in 'underground', exista in continuare in localitatile noastre si, din cate aud, e capabila de multe lucruri."