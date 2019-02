Irlanda reclama ca a cheltuit sute de milioane de euro pentru a se pregati de un Brexit fara acord, un deznodamant "nebun"

Ziare.

com

"Cheltuim sute de milioane de euro in Irlanda pentru a ne pregati de un Brexit fara acord pentru a proteja cetatenii irlandezi. Nu dorim sa fim nevoiti sa facem acest lucru", a declarat Coveney dupa discutii cu ministrii de externe din UE."Bineinteles ca ne dorim o solutie si da, exista frustrare in Irlanda. Mai avem mai putin de 40 de zile pana cand Marea Britanie va parasi oficial UE si inca nu stim ce va cere guvernul britanic pentru a ratifica acest acord", a adaugat Coveney.Coveney a declarat ca Uniunea Europeana doreste sa gaseasca o cale pentru a ajuta la ratificarea acordului de catre parlamentul britanic, insa trebuie ca cererile parlamentarilor britanici sa fie "rezonabile"."Dorim sa gasim noi metode pentru a oferi asigurarile si clarificarile de care are nevoie premierul britanic pentru a obtine aprobarea acordului. Dar acest lucru nu include redeschiderea acordului de retragere", a adaugat el."Ceea ce nu putem face este sa scoatem sau sa modificam garantia ... care opreste granite stricte in viitor si sa o inlocuim cu ceva care este doar o gandire optimista", a declarat el despre asa-zisa "plasa de siguranta" din acord care are ca scop evitarea unei granite stricte intre Irlanda si Irlanda de Nord.El a precizat ca Irlanda si UE nu vor accepta o limita de timp privind plasa de siguranta.Insa Coveney a precizat ca UE este pregatita sa modifice declaratia politica privind viitoarea relatie cu Marea Britanie pentru a include noi asigurari privind plasa de siguranta."Avem un acord, a fost negociat. Si acum trebuie sa gasim o cale pentru a-l ratifica", a declarat el.