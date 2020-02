Sinn Fein vrea referendum pentru unificarea insulei Irlanda, in termen de 3 ani

Ziare.

"Nu este un simplu eveniment. Este ceva care a schimbat datele", a declarat Mary Lou McDonald pentru cotidianul britanic The Times.Ea a adaugat ca Republica Irlanda ar trebui "sa inceapa sa pregateasca" un referendum privind unificarea insulei si ca Londra "ar trebui sa se pregateasca si ea".Acest referendum ar putea avea loc pe teritoriul irlandez in urmatorii cinci ani, dar "s-ar putea face de asemenea in trei ani", a adaugat lidera Sinn Fein.Partidul sau, care s-a plasat pe pozitia a doua , dupa Fianna Fail, la legislativele din 8 februarie, dar care a castigat votul popular, militeaza pentru unificarea Republicii Irlanda si provinciei britanice Irlanda de Nord, separate dupa ce republica si-a obtinut independenta fata de Regatul Unit in 1921.Chestiunea unei reunificari a insulei Irlanda a revenit in actualitate odata cu Brexit-ul."Daca priviti spre nord, majoritatea nu mai este loialista; exista o schimbare de generatii", a afirmat McDonald.