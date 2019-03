LIVE Acordul de Brexit a fost respins pentru a 3-a oara. May spune ca va continua lupta, Opozitia ii cere demisia: E grotesc!

LIVE TEXT

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit - Donald Tusk (@eucopresident) 29 March 2019

Acordul a fost respins pentru a treia oara

diferenta a fost mult mai mica, de doar 58 de voturi

Ce se mai poate intampla

Diferenta de voturi a mai scazut fata de celelalte doua infrangeri categorice. Daca la cea mai recenta tentativa a lui May i-au lipsit nu mai putin de 149 de voturi, acum ar mai fi avut nevoie de doar 58 de voturi pentru a trece acordul.Dupa acest vot, situatia e urmatoarea: Brexit-ul e amanat inca doua saptamani, adica pana pe 12 aprilie, timp in care Londra trebuie sa propuna calea de urmat. Daca Planul B al britanicilor va fi acceptat de UE27, atunci poate fi votata o noua extensie a Articolului 50. Daca nu, Marea Britanie pleaca fara un acord.- "In urma votului negativ de astazi din Camera Comunelor, Articolul 50 va fi acum extins pana pe 12 aprilie, asa cum s-a decis saptamana trecuta. Donald Tusk a convocat un summit al Consiliului European pe 10 aprilie. Asteptam ca Marea Britanie sa indice pana atunci ce cale alege, pentru a fi discutata in Consiliu", se arata intr-o declaratie a Bruxelllesului.- Lira sterlina a suferit o scadere abrupta dupa noua respingere a acordului in Parlament.- Scotienii ii cer lui May sa revoce Articolul 50 si sa anuleze Brexitul, independentii sa organizeze un nou referendum, verzii se declara socati ca premierul nu recunoaste ca acordul ei e mort si ingropat iar nord irlandezii spun ca orice timp e obtinut ca extensie sa fie folosit pentru a rezolva problema granitei (back stopul irlandez).- Jeremy Corbyn spune ca daca May nu accepta ca acordul trebuie schimbat trebuie sa isi dea demisia.- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a avut o reactie rapida, anuntand un summit extraordinar pentru Brexit in data de 10 aprilie, cu 2 zile inainte de noua termen limita pentru iesirea Marii Britanii din UE.- May spune ca ea va continua sa lupte pentru un Brexit ordonant.de parlamentarii britanici. De data aceasta insa. 344 de parlamentari au votat impotriva si 286 pentru.- A inceput votul in Parlamentul britanic. May spune ca isi sustine motiunea "cu toata inima".- Parlamentarii vorbesc si despre posibilitatea ca May sa demisioneze. Aceasta spune ca oricine ii va succeda nu va putea sa schimbe balanta voturilor in Camera Comunelor.- Laburista Geraint Davies ii cere lui May sa recunoasca faptul ca acordul sau va face Regatul mai sarac, divizat si izolat. May spune ca acordul ei e cea mai buna sansa pentru Marea Britanie.- Theresa May a luat cuvantul in Parlament. Ea isi exprima tristetea ca Brexitul nu va avea loc astazi, asa cum era stabilit. "Oamenii se intreaba de ce am venit a 3-a oara sa cer votul pe acord. E ultima sansa sa garantam Brexitul", spune May.Ea explica afirmatia: daca acordul nu e votat azi, Regatul va trebui sa paraseasca UE pe 12 aprilie. Pentru a evita asta, Marea Britanie va trebui sa ceara o extensie mai lunga a Articolului 50, ceea ce va insemna ca trebuie sa participe la alegerile europarlamentare.- Liderul laburistilor Jeremy Corbin spune ca, dupa ce May a suferit doua infrangeri istorice, acum a venit "sa cerseasca, sa agreseze si sa mituiasca". El spune ca acum acordul va pica iar si spera ca luni Parlamentul sa redobandeasca controlul asupra Brexitului.- In fata Parlamentului s-au adunat protestatari pro-Brexit. Ei au blocat strazile din jur si striga: "Brexit inseamna Brexit. Plecam!"- Liberal-democratii vin cu o oferta pentru May: Votam acordul daca vine la pachet cu un nou referendum.- Nord-irlandezii de la DUP au anuntat in Parlament ca nu si-au schimbat pozitia fata de back stop, astfel ca nu vor vota acordul.- BBC prezinta atmosfera de la Bruxelles. Oficialii europeni nu au sperante mari ca acordul va fi votat. Este posibil ca si in acest scenariu sa se aleaga mai degraba data 22 mai pentru ruptura oficiala, pentru a da mai mult timp ambelor parti sa se pregateasca pentru tot ce presupune Brexitul dur.- Un mesaj vine de la negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier: "Vot important azi, in Camera Comunelor. Reamintesc ca adoptarea acordului azi asigura prelungirea pana pe 22 mai", a scris el pe Twitter.- Daca pana acum a criticat continuu acordul Theresei May, Boris Johnson spune ca acum va vota documentul, pentru ca altfel britanicii ar risca sa nu mai existe deloc Brexit.- Laburistii o acuza pe May in continuare ca le cere sa accepte un Brexit legati la ochi, fara sa stie ce se va intampla mai departe.- Pana acum, dezbaterile se desfasoara in stilul obisnuit. Parlamentarii se cearta pe scenarii asupra carora nu au nicio certitudine ca ar putea fi puse in practica, de vreme ce pentru orice este nevoie de votul unanim al liderilor UE27.- Procurorul general Geoffrey Cox a luat cuvantul la deschiderea dezbaterilor din Parlament. El a inceput prin a-si cere iertare ca parlamentarii au trebuit sa vina si azi la munca, pentru ca nu era in mod normal zi de sesiune.Cox le explica pe scurt situatia in care se afla: daca nu voteaza azi acordul, prelungirea Brexitului pana pe 22 mai pica, iar o prelungire peste data de 12 aprilie va fi posibila doar cu acordul unanim al UE27. "Daca vreti un Brexit cu acord asta e ultima sansa", spune Cox.Daca acordul nu e votat azi, atunci Brexit-ul e amanat inca doua saptamani, timp in care Londra trebuie sa propuna calea de urmat. Daca Planul B al britanicilor va fi acceptat de UE27, atunci poate fi votata o noua extensie a Articolului 50. Daca nu, Marea Britanie pleaca fara un acord.- Trei amendamente au fost depuse la motiunea propusa de Guvernul May. Doua sunt ale scotienilor si cer guvernului sa nu scoata tara din UE fara consimtamantul Parlamentului din Scotia si a Adunarii din Welsh, dar si sa revoce in totalitate Articolul 50 si astfel sa anuleze Brexitul.Al treilea e al taberei laburiste care doreste Brexitul si cere ca guvernul sa asigure Parlamentului dreptul de a vota o rezolutie in care sa acorde mandat pentru urmatoarea etapa a Brexitului.Niciun amendament nu a fost insa selectat pentru a fi supus la vot.- Presa britanica spune ca de la ultimul vot Theresa May a reusit macar sa-si convinga mai multi colegi de partid sa-i voteze acordul. The Guardian spune ca au mai ramas doar 16 "rebeli" care resping in continuarea documentul negociat de May.- Ca votul de azi sa poata avea loc, Guvernul a decis sa prezinte doar o parte a acordului - "Tratatul retragerii" -, si sa excluda "Declaratia politica", cu privire la viitoarea relatie cu Uniunea Europeana (UE) . Asta pentru ca regulile parlamentare britanice nu permit sa fie reexaminat un text care a fost respins in cursul aceleiasi sesiuni.Vineri, Comisia Europeana a anuntat ca e de acord cu aceasta situatie si, daca e votat acordul, vom avea un Brexit ordonat, urmand sa fie apoi stabilite relatiile dintre Marea Britanie si UE.Jucandu-si ultima carte, Theresa May si-a pus miercuri seara demisia in balanta , pentru a-i convinge pe deputati sa adopte acordul. Anumiti alesi conservatori au conditionat o sustinere a textului sau de plecarea ei de la conducerea Guvernului."Sacrificul sau va fi zadarnic?", se intreba joi Daily Mail.Fostul ministru de Externe Boris Johnson, rivalul Theresei May si un fervent aparator al unui Brexit fara acord, a anuntat ca ii sustine textul. Iar potrivit unei numaratori efectuate de tabloidul The Sun, numarul "rebelilor" conservatori ar fi scazut la 16.Insa, pentru ca a treia incercare sa aiba succes, May are nevoie de sustinerea DUP, de care depinde slaba sa majoritate in Parlament. Toti ochii sunt atintiti asadar asupra micului partid nord-irlandez, care a repetat miercuri ca nu trebuie sa se conteze pe el.In Camera Comunelor, o initiativa parlamentara vizand sa degajeze o solutie alternativa la acordul negociat de Guvern cu Bruxelles-ul a cazut pur si simplu miercuri seara. Deputatii au votat impotriva unui numar de opt optiuni pe care ei insisi le-au propus , de la un divort fara acord si pana la o revocare a Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona care reglementeaza iesirea unui stat membru din UE."Parlamentul si-a spus ultimul cuvant: Nu, Nu, Nu, Nu, Nu, Nu, Nu, Nu", a ironizat The Guardian.In contextul in care Brexit-ul urma sa aiba loc vineri, la ora locala 23.00 (sambata, 1:00, ora Romaniei), liderii europeni au acordat Londrei o amanare cu doua optiuni - fie acordul Brexit-ului este adoptat saptamana aceasta, iar data retragerii britanice este amanata la 22 mai, fie acordul este respins, iar Londra are termen pana la 12 aprilie sa prezinte o alternativa si sa ceara o noua amanare. Altfel, urmeaza sa aiba loc un Brexit brutal ("no deal").