Acordul de Brexit a fost respins iar de Parlament. May anunta un nou vot maine, Opozitia vrea alegeri si un nou referendum

E oficial! Acordul de Brexit a fost din nou respins, la o diferenta de 149 de voturi. Au fost 391 de voturi impotriva si 242 pentru.

Listening to debate in @HouseofCommons: there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.



Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition.- Michel Barnier (@MichelBarnier) 12 March 2019

Haosul a domnit in timpul dezbaterilor. May a fost acuzata ca vinde gogosi si ca n-a adus de fapt nicio imbunatatire acordului, in timp ce cei care au anuntat ca vor vota impotriva au fost acuzati ca sunt "agenti ai Bruxelles-ului". Oficialii europeni s-au declarat socati de modul in care s-au desfasurat discutiile, avand in vedere ca nici in al 12-lea ceas parlamentarii britanici n-au renuntat la manipulari."Pare ca traiesc o iluzie periculoasa ca Marea Britanie va beneficia totusi de o perioada de trazitie in absenta unui acord. Ca sa fiu clar: singura garantie legala pentru tranzitie este acordul. Fara acord nu exista perioada de tranzitie", a scris pe Twitter negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier.Presedintele CE Jean Claude Juncker le transmisese de luni noapte britanicilor ca acest vot e decisiv : "Nu veti avea o a treia sansa".Cu toate acestea, nu pare ca politicienii britanici vor ajunge curand la un consens. Imediat dupa ce rezultatul votului a fost anuntat, May a spus ca miercuri va fi un nou vot, lasand Parlamentul sa decida daca iesirea din UE se va face fara acord. De cealalta parte, Opozitia i-a cerut demisia, alegeri anticipate si organizarea unui nou referendum.Cert este ca Londra are acum doua optiuni: fie iese din UE fara acord pe 29 martie, fie cere o amanare si continua haosul, negocierile si incertitudinea. Oricum, daca pana pe 23 mai situatia nu va fi rezolvata, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la scrutinul european.- Rand pe rand, statele UE au reactionat fata de vestile de la Londra. Liderii europeni regreta decizia Parlamentului britanic, insa in tonul lor se simte si furia. Astfel se pare ca Marea Britanie nu va mai beneficia de nicio concesie.- Theresa May va publica planul Guvernului in ce priveste granita irlandeza, in cazul tot mai probabil al unui Brexit fara acord.- Primarul Londrei Sadiq Khan a salutat rezultatul votului."Premierul trebuie sa puna tara pe primul loc si sa revoce Articolul 50. E timpul ca poporul britanic sa aiba ultimul cuvant asupra Brexitului", a spus Khan.- Iata si reactia Consiliului European, transmisa de un purtator de cuvant al presedintelui Donald Tusk."Regretam rezultatul votului din seara aceasta si suntem dezamagiti ca guvernul britanic nu a fost capabil sa asigure majoritatea pentru acordul de retragere. In ce priveste partea UE, noi am facut tot ce a tinut de noi ca sa se ajungem la acord, inclusiv backstopul, care previne instalarea unei granite controlate cu Iralnda si mentine integritatea pietei unice pana la gasirea unor noi mecanisme.Cu doar 17 zile inainte de 29 martie, votul de azi a crescut semnificativ riscul unui Brexit fara acord. Vom continua pregatirile noastre pentru a ne asigura ca suntem pregatiti pentru acest scenariu.Daca va exista o cerere motivata a Marii Britanii de prelungire a Articolului 50, UE27 o vor analiza iar actiunea va fi decisa in unanimitate. UE27 asteapta motive credibile pentru o astfel de cerere si sa fie precizata durata prelungirii. Buna functionare a institutiilor europene trebuie sa fie asigurata", e mesajul lui Tusk.- Guvernul s-a reunit in sedinta de urgenta.- 75 de parlamentari din partidul lui May au votat impotriva acordului ei, in timp ce doar 3 laburisti au votat pentru.- Votul privind Brexitul dur, fara un acord, va avea loc miercuri la ora 19:00 (21:00 ora Romaniei).- Prima reactie de la Bruxelles vine de la negociatorul sef pentru Brexit, Michel Barnier: "UE a facut tot ce i-a stat in putere sa ajute la obtinerea unui acord. Impasul poate fi rezolvat doar de UK. Pregatirile noastre pentru un Brexit dur sunt mai importante ca niciodata", a scris el pe Twitter.- Laburistii cer, prin vocea lui Corbyn, alegeri generale. "Timpul lui May s-a scurs".Parlamentarii scotieni cer un nou referendum.- Theresa May se adreseaza Parlamentului. Ea le spune ca regreta profund decizia lor si ca maine va avea loc o noua dezbatere unde se va vota daca Brexitul dur. "E de o importanta cruciala", spune May.Ea anunta ca ea va vota impotriva iesirii Marii Britanii din UE fara un acord, pentru ca constienta de consecintele dezastruoase ale unei astfel de masuri.- Un ministru anunta infrangerea: "E ingrozitor, diferenta e mare. Suntem intr-o situatie foarte dificila".- May a intrat in sala cu discursul in mana. Urmeaza sa fie anuntat rezultatul.- Pe masura ce parlamentarii s-au pus la rand sa voteze apar si glumele. Un parlamentar conservator imbracat la patru ace a spus dua vot: "Asa erau imbracati si pe Titanic"- A inceput votul. Pare ca infrangerea lui May va fi usturatoare, scriu cei de la BBC.- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a postat pe Twitter un mesaj in care atrage atentia ca daca acordul nu va fi votat divortul nu va fi frumos. Ca sa fiu clar: singura garantie legala pentru tranzitie este acordul. Fara acord nu exisa perioada de tranzitie", a scris Barnier.- Hilary Benn, parlamentar laburist, a avut un mesaj trasant pentru Theresa May: "Daca pierde din nou votul la o diferenta la fel de mare, atunci acordul ei e mort", a spus Benn.- In ultima ora 21 de parlamentari conservatori care au votat impotriva acordului au anuntat ca se gandesc ca de aceasta data sa voteze pentru. May inca mai are mult de recuperat ca macar sa spere ca acordul va trece. Calculele jurnalistilor britanici arata ca ii lipsesc cel putin 150 de voturi.- Joey Jones, fostul consilier al lui May, prevede "o alta infrangere epica" la votul de marti.- Boris Johnson, fostul ministru de Externe, spune ca singura cale sigura pentru Marea Britanie este sa iasa din UE fara un acord: "O sa fie greu, dar e singura optiune sigura".El ar opta totusi pentru planul de compromis Malthouse - Marea Britanie sa se conformeze regulilor UE timp de trei ani, timp in care un nou acord sa fie negociat.- Haosul domneste in Parlamentul britanic si rezultatul votului este tot mai incert. Si asta pentru ca parlamentarii se razgandesc de la un minut la altul in ce priveste optiunea lor de vot.- Situatia nu se arata mai roz, pe masura ce minutele trec si cuvintele sunt aruncate in Parlamentul britanic. Jurnalistii de la BBC au facut o schema care explica optiunile britanicilor:- Vicepresedintele Comisiei Europene Jyrki Katainen a declarat ca, in cazul in care acordul va fi respins, un Brexit dur e cel mai plauzibil scenariu. Sfatul sau? "Mainile pe volan, privirea inainte si puneti-va centurile de siguranta!".- Acuzatiile curg si de-o parte si de alta in Parlamentul britanic.Pe de-o parte May si cei care o sustin sunt acuzati ca vand gogosi poporului, de cealalta parte, cei care se opun acordului sunt acuzati ca sunt "agenti ai Bruxellesului".- Cancelarul german Angela Merkel a avut marti o intalnire cu premierul belgian Charles Michel si au discutat si situatia Brexitului, dupa cum a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al lui Merkel."Inca o data UE a intins mana Marii Britanii si a oferit solutii la ingrijorarile britanicilor. Acum e randul Parlamentului sa ia decizia".- A luat cuvantul Jeremy Corbyn, care spune ca May nu a schimbat de fapt nimic in acord: "Incercati sa ne prostiti. Sa iesim din UE fara un acord ar fi haos, dar cu acest acord vom avea de asemenea probleme". Laburistii vor vota impotriva acordului.- In ianuarie, Douglas Ross a venit, desi era gravida aproape de termen, sa voteze acordul. Acum sotul ei a anuntat ca nu va putea participa pentru ca tocmai a intrat in travaliu.- Conservatorul Charles Walker spune ca daca acordul nu va fi votat in aceasta seara e obligatoriu sa fie organizate alegeri generale: "Nu vad cum Guvernul Theresa May ar mai putea continua".- Caroline Lucas, de la Verzi, spune ca singura sansa pentru May ca acordul ei sa treaca de un vot e sa-l supuna votului poporului, intr-un nou referendum.May ii raspunde: "Si unde se va termina? Facem un alt referendum s apoi toata lumea o sa spuna sa-l facem si pe al treilea?"- Mai sunt insa si parlamentari care schimba tabara si anunta ca sustin acordul. Conservatorul Robert Halfon a anuntat pe Twitter ca daca in ianuarie a votat impotriva, acum va vota pentru: "Schimbarile facute in ce priveste backstopul sunt binevenite. Putem sa fim puritani si sa riscam dezastrul unui al doilea referendum sau sa fim pragmatici, sa adoptam acordul si sa plecam din UE pe 29 martie".Un mesaj similar a venit si din partea lui Sir Robert Syms.- Lira sterlina se prabuseste dupa ce procurorul general a spus ca acordul nu este unul care acopera toate problemele.- May le transmite iar parlamentarilor ca daca resping acordul socul economic va fi masiv. Ea le da de ales si sa voteze daca vor sa iasa din UE fara acord sau daca vor sa ceara extensia Articulului 50.- In fata Parlamentului s-au strans mai multi protestatari din ambele tabere.- Jurnalistii BBC dau verdictul dupa ce au analizat declaratiile si optiunile parlamentarilor: "S-a terminat. SI cu acordul, si cu premieratul lui May".- Parlamentarii DUP au anuntat ca vor vota impotriva acordului. Laburistii o critica pentru ca nu a obtinut inainte de vot consensul in Parlament.- Nu va supus niciun amendament la vot. Dupa dezbateri va avea loc direct votul. Rezultatele sunt asteptate in jurul orei 21:15 (ora Romaniei).- La dezbaterile din Parlament participa si sotul Theresei May, Philip. El sta cu mainile incrucisate si asculta discutiile.- Ragusita, May reia detaliile din acord si insista ca acesta contine tot ce au cerut parlamentarii.- Semnele nu sunt foarte bune, multi parlamentari lipsind la inceputul dezbaterilor. Theresa May le-a cerut colegilor conservatori sa vina sa umple bancile. Cu toate acestea, jurnalistii britaici spun ca niciodata n-a fost asa de gol parlamentul in timpul unui discurs al unui premier.- Au inceput dezbaterile in Parlamentul britanic, votul va avea loc la ora 19:00 (21:00 ora Romaniei) .