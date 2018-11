Acordul pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului britanic pe 11 decembrie

Ziare.

"Astept ziua de 11 decembrie, cand Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra unui acord care nu doar ca reflecta acel vot, dar protejeaza si locurile de munca", a declarat Theresa May, conform Sky News.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al Irlandei de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Cel putin cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana.Premierul Theresa May si-a exprimat regretul ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana.