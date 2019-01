Acordul pentru Brexit a fost respins categoric, pentru May urmeaza o motiune de cenzura. Bruxellesul reactioneaza dur: Timpul aproape s-a scurs!

LIVE TEXT

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. - Antonio Tajani (@EP_President) 15 January 2019

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? - Donald Tusk (@eucopresident) 15 January 2019

Liderul Opozitiei Jeremy Corbyn a anuntat deja ca a depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului May

Vot masiv impotriva acordului pentru Brexit.

Au fost doar 202 voturi pentru si 432 impotriva. Este cel mai categoric vot impotriva unui guvern din istoria recenta a Marii Britanii.

425 de parlamentari vor vota impotriva si doar 200 pentru.

Conservative MP @SuellaBraverman explains to me on #AfternoonLive why she will be voting against the government's Brexit deal pic.twitter.com/RhRinuI7gP - Simon McCoy (@BBCSimonMcCoy) 15 January 2019

"She wants to make a point... Wants to show she did everything she could to stop Brexit... That one vote is not really going to make a difference." Tory MP @KemiBadenoch on Labour MP @TulipSiddiq delaying child birth for Tue #Brexit vote#politicslive https://t.co/kAMUc2Hh8t pic.twitter.com/fOnL7FcT3z - BBC Politics (@BBCPolitics) 15 January 2019

For London, Liverpool, Manchester, Newcastle & their surrounding communities, a no-deal Brexit would be an economic disaster. That's why, together with @MetroMayorSteve, @MayorofGM & @NCC_Leader, I am urging the PM today to take No Deal off the table. https://t.co/VHAPA6xkz8 pic.twitter.com/CUhvRDPc4M - Sadiq Khan (@SadiqKhan) 15 January 2019

I've been hanging around Westminster for 2.5 years and never seen anything like this. Absolute scenes. pic.twitter.com/orvVbQ4n9z - Joey D'Urso (@josephmdurso) 15 January 2019

"What are you playing at? What are you doing? You are not children in the playground, you are legislators"



Attorney General Geoffrey Cox warns of the dangers of leaving the EU without a deal #BrexitVote updates: https://t.co/EdKCKRvfxY pic.twitter.com/gKG8bAX0Cc - BBC Politics (@BBCPolitics) 15 January 2019

Imediat Opozitia a depus o motiune de cenzura impotriva Guvernului May, ce va fi dezbatuta si votata miercuri. May a dat de inteles ca se asteapta sa treaca si de acest vot de neincredre cu bine si a anuntat ca apoi se asteapta ca toate partidele sa se aseze la masa negocierilor si sa ajunga la o forma acceptabila a acordului pe care spera sa o agreeze si Bruxellesul.Insa liderii UE au aratat, in reactiile la cald, ca nu doar rabdarea le ajunge la capat, ci si timpul. Mai sunt doar 2 luni si cateva zile pana pe 29 martie, cand este programata iesirea oficiala a Marii Britanii din UE: "Desi nu vrem un Brexit neordonat, vom continua munca pentru a ne asigura ca UE e pregatita si pentru acest scenariu".Premierul Theresa May a amanat votul la inceputul lunii decembrie, anticipand un esec, in speranta ca o luna ii va da timp sa negocieze si cu liderii UE, dar si cu cei britanici. Niciuna dintre aceste tentative nu a avut rezultate.Cel mai negru scenariu este acela al unui Brexit fara acord, care ar crea haos in Marea Britanie, unda de soc fiind de asteptat sa loveasca intreaga lume, in special Europa. Daca trece de motiunea de cenzura, May va avea 3 zile sa vina cu un Plan B, iar chiar daca si acesta e respins de Parlament tot exista si alte optiuni. Multi parlamentari au avansat chiar scenariul unui nou referendum si a anularii Brexitului.- Inchidem aici transmisia despre conditiile "divortului" dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana. Va asteptam si maine sa aflam impreuna daca Theresa May va supravietui si de aceasta data votului de neincredere si cum vor decurge in continuare discutiile Londrei cu Bruxellesul.- Iata si mesajul presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani: "Votul pe acordul Brexit este o veste proasta. Ne gandim in primul rand la cele 3,6 milioane de cetateni UE care traiesc in UK si la britanicii care traiesc in tarile UE. Ei au nevoie de asigurari in ce priveste viitorul lor. Noi vom fi mereu alaturi de ei".- Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a descris marti seara drept o "infrangere istorica" respingerea de catre parlamentul britanic a acordului privind Brexit-ul si a cerut guvernului conservator sa blocheze procesul de iesire din Uniunea Europeana pana la organizarea unui nou referendum,- Incep sa apara si reactii de la liderii europeni. Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ca regreta rezultatul negativ din Parlamentul britanic.- Primarul Londrei Sadiq Khan spune ca Parlamentul a facut ceea ce trebuie respingand acordul lui May."Parlamentarii din toate partidele au realizat ca acest acord ar inrautati viata cetatenilor si ar reduce oportunitatile viitoarelor generatii. Ce se va intampla in continuare ne va afecta viitorul pentru deceniile ce vor urma. Este absolut vital ca premierul sa actioneze urgent ca sa indeparteze riscul unui Brexit neordonat. Asta inseamna extinderea Articolului 50.Trebuie sa regandim din temelii cum vom aborda aceasta decizie cruciala. Politicienii au esuat si in absenta unor alegeri anticipate cetatenii britanici trebuie sa aiba posibilitatea de a decide ce urmeaza", a spus Khan, cerand, practic, un nou referendum.- Dupa infrangerea istorica, membrii Guvernului May spun ca de acum mingea e in terenul Parlamentului."Sa vina cu solutii si sa spuna ce vrea, in loc de ce nu accepta", spune ministrul Rory Stewart.- Negociatorul sef al UE pentru Brexit, Micheal Barnier, cere Marii Britanii sa spuna care e pasul urmator pe care il va face."Noi ramanem uniti si determinati sa ajungem la un acord", a spus Barnier, refuzand sa raspunda daca mai are sau nu incredere in Theresa May.- Liderii sindicali si patronatele britanice au reactionat rapid, cerand masuri urgente pentru protejarea cetatenilor si a economiei.- Fostul ministru de Externe de dupa Brexit Boris Johnson, aprig sustinator al iesirii Marii Britanii din UE, a declarat acordul mort si ingropat."Cred ca acest acord e mort si e important ca asta sa fie recunoscut si acceptat. Probabil ca e o infrangere mai mare decat era de asteptat, dar deja s-a intins pe prea mult timp aceasta poveste. Este clar un acord prost pentru UK", a spus Johnson pentru BBC, adaugand ca ar trebui sa se faca "pregatiri cu entuziasm" pentru un Brexit neordonat.- Reactia protestatarilor din fata Parlamentului la rezultatul votului reflecta atmosfera din interiorul cladirii. Nicio coordonare intre cei prezenti: unii au aratat resemnare, altii si-au strigat furia, hotarati sa lupte in continuare, pe fetele altora se citea disperarea in timp ce altii jubilau.Tabara sustinatorii Brexitului a parut a fi cea mai animata, cel putin cand scanda sloganuri prin care ii indemnau pe cei care vor sa ramana in UE sa isi "bage undeva" steagurile europene.Insa in final, cand scandarile au amutit, in randul tuturor taberelor s-a raspandit ca un ecou marea intrebare ce se pune acum: "Ce va urma?".- Aflat la Strasbourg unde Romania si-a prezentat marti viziunea pentru urmatoarele 6 luni in care se afla la presedintia UE, ministrul roman de Externe Teodor Melescanu si-a aratat ingrijorarea ca un Brexit fara acord ar putea crea probleme cetatenilor romani care lucreaza in Regat."Atat timp cat vor exista aceste proiecte care au fost acceptate de UE si de guvernul britanic, speram ca pe viitor se va ajunge la o respectare a lor. E greu de spus acum ce se intampla. Vom vedea zilele urmatoate, pentru ca nu sunt multe de asteptat", a spus Melescanu, citat de News.ro.- Ministrul Sanatatii Matt Hancock insista ca Theresa May este in continoare "cea mai potrivita persoana sa conduca tara", in ciuda infrangerii istorice.Intrebat care este Planul B, Hancock a spus ca, dupa ce premierul trece cu bine de motiunea de cenzura, va dscuta cu parlamentarii tuturor partidelor pentru a ajunge la un acord care poate obtine votul lor.Intrebat daca se va ajunge la o extensie a Articolului 50, el a spus ca nu este ceea ce isi doreste si nici nu crede ca va fi necesar.- DUP anunta ca parlamentarii unionisti nord-irlandezi o vor sustine maine pe May la motiunea de cenzura."May sa se intoarca la Bruxelles sa continue negocerile sau sa pregateasca tara pentru un Brexit fara acord", a spus Sammy Wilson, purtatorul de cuvant al partidului pe problematica Brexitului.- Iata si declaratia presedintelui CE, Jean Claude Jucker:"Am luat cunostinta de rezultatul votului din Camera Comunelor. In ce priveste UE, procesul de ratificare a acordului va continua. Acordul de retragere este un compromis corect si cel mai bun la care se putea ajunge. Reduce pagubele produse de Brexit pentru cetatenii si afacerile de pe continent. Este singurul mod in care putem sa asiguram un Brexit ordonat.Comisia Europeana si negociatorul sef Michel Barnier au investit enorm in negocierile pentru acordul pentru Brexit. Am demonstrat creativitate si flexibilitate pe parcursul intregului proces. Eu, impreuna cu presedintele Tusk, am demonstrat buna credinta din nou oferind clarificari suplimentare si reasigurari intr-un schimb de scrisori cu premierul May la inceputul acstei saptamani.Riscul unui Brexit neordonat a crescut cu votul din aceasta seara. Desi nu vrem sa se intample, Comisia Europeana va continua munca pentru a se asigura ca UE e pregatita si pentru acest scenariu. Somez Marea Britanie sa isi clarifice cat mai rapid posibil intentiile. Timpul aproape s-a scurs", se arata in seclaratia semnata de Juncker.- A fost remis si un comunicat asumat de cei 27 de membri ai Uniunii Europene."Regretam rezultatul votului si somam guvernul britanic sa arate respect si sa isi anunte cat mai repede intentiile in ce priveste pasii pe care ii va urma. Membrii EU27 raman uniti si responsabili, ca pe parcursul intregului proces de pana acum, si vor incerca pe cat posibil sa reduca pagubele cauzate de Brexit. Vom continua pregatirile pentru toate scenariile, inclusiv pentru cel al unui Brexit fara acord. Riscul unui Brexit neordonat a crescut dupa votul de azi si, desi nu ni-l dorim, suntem pregatiti pentru el.Noi vom continua procesul de ratificare a acordului la care am ajuns cu Guvernul britanic. Acest acord este si ramane singurul mod prin care putem asigura o iesire ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana".- O reactie extrem de rapida a venit de la presedintele Consiliulu European, Donald Tusk."Daca un acord e imposibil sa fie gasit si nimeni nu vrea un Brexit fara acord, atunci cine va avea macar curajul in final sa spuna care e singura solutie pozitiva?", a scris Tusk pe Twitter.- Theresa May se adreseaza Parlamentului dupa votul masiv impotriva."Votul parlamentarilor ne spune ce nu vor, dar nu si ce vor", spune May, care ii asigura pe parlamentari ca se va supune fara probleme unei motiuni de cenzura, daca asta va fi decizia lor. Acest vot ar putea avea loc chiar maine.- A fost anuntat rezultatul.- Se numara voturile. May si-a luat locul in sala si se uita pe niste foi, cel mai probabil are pregatita declaratia si pentru scenariul tot mai evident al infrangerii.Parlamentarii care stau la coada sa voteze isi fac selfieuri pentru a imortaliza "momentul istoric".El prevedea ca Marea Britanie sa poata sa gestioneze cum doreste granita Irlandei de Nord, fara aprobarea UE.In acord este prevazut sa fie o singura frontiera atat a UE, cat si a UK, dar Irlanda de Nord ar trebui sa respecte regulile europene. Aceasta ar urma sa fie o solutie tranzitorie, pana cand una definitiva va fi gasita.Baron insista ca prin acest amendament forteaza UE la "negocieri mai constructive" si spune ca nu va vota acordul fara aceasta clauza inclusa.- Se reclama probleme la votul amendamentelor."Ce haos! Procedurile de vot sunt ridicole si toti ce care au vrut sa voteze impotriva unui amendament nu au putut sa o faca in ele 8 minute pentru ca era coada! Presedintele Parlamentului a trebuit sa mimeze ca nu a observat ca a trecut timpul", a scris pe Twitter parlamentarul SNP Gavin Newlands.- May si-a terminat discursul, cerand ca acordul sa fie votat. Pana la votul final, insa, a inceput votul pe amendamente. May a anuntat ca Guvernul nu sustine amendamentele: "Avem o opinie si interpretare diferite a Conventiei de la Viena". Ea a promis insa ca va analiza "solutii creative".- Din sala parlamentarii Opozitiei cer demisia Theresey May.- May isi continua discursul. Spune ca intelege ingrijorarile parlamentarilor care spun ca va fi afectata puterea Regatului Unit: "Si eu sunt o unionista mandra".May il critica pe Corbyn: "Discursul sau a fost foarte critic, dar deloc coerent. Nu face decat sa evite asumarea deciziilor dificile. Intrebarea e care e pozitia sa de fapt? Nu si-a asumat responsabilitatea unei alternative viabile si credibile la propunerea guvernului pana acum.Acesta este cel mai important vot pe care oricare dintre noi il vom da in intreaga noastra cariera politica. Acum e timpul ca fiecare dintre noi sa luam o decizie care va defini parcursul tarii noastre pentru decenii. Stim care sunt consecintele votarii acordului, dar nu stim ce se va intampla daca il respingem. Un vot impotriva e un vot pentru divizare, incertitudine si o mare amenintare".- Rumoare in sala, presedintele Parlamentului face apel la "zen"."Zen, rabdare", cere el.- Presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker a revenit la Bruxelles pentru a coordona un raspuns rapid la rezultatul votului din Parlamentul britanic. Reactia va fi una in numele tuturor liderilor UE, spun surse pentru BBC.- Discursul de inchidere a dezbaterilor este al lui Jeremy Corbyn. Acesta spune ca acordul nu tine seama de nevoile oamenilor si chiar si analiza Guvernului arata ca e un acord prost."Cetatenii europeni din UK nu mai au niciun fel de incredere in abilitatile guvernului de a le oferi sanse corecte. Guvernul se cearta cu el insusi pe acord", spune Corbyn, care confirma ca laburistii vor vota impotriva.Ea multumeste tuturor celor care au participat la "dezbaterea istorica" a acordului pentru Brexit."Votul de astazi nu este despre ce e mai bun pentru liderii opozitiei, ci despre ce e mai bun pentru tara. Alegerea de azi este pentru generatiile ce vor urma, despre respectarea alegerilor democratice", spue May, in ultima incercare de a-i convinge pe parlamentari sa voteze acordul.Ea se opune unui nou referendum, despre care spune ca ar fi "pasarea responsabilitatii" catre popor si n-ar face decat sa creeze si mai multa divizare in societate."Un Brexit fara acord iarasi nu este ceea ce oamenii au votat. Acordul livreaza ceea ce am promis", mai spune May.- Nici parlamentarul independent Ivan Lewis nu sustine acordul: "Ar fi trebuit sa fie o zi istorica pentru Marea Britanie, dar nu pot vota acordul". Nu e de acord insa nici cu un alt referendum, considerand ca sa ceara iar poporului sa se exprime ar fi o "abdicare de la responsabilitate".- Conservatorul Geoffrey Clifton-Brown spune ca e "sustinator din nastere al Brexitului", asa ca va vota acordul, doar sa vada Marea Britanie iesita din UE. In schimbul votului sau, cere Guvernului May sa ii ia in seama criticile si sa tina cont de ele in negocierile ulterioare.- Laburistul Chris Bryant spune ca nici macar nu se poate vorbi la modul serios ca exista un acord: "Cuvintele insirate acolo pot fi interpretate oricum vrea cel care le citeste. Sunt furios ca deja am risipit atatia bani cu Brexitul. Am ajuns o sursa de bancuri in toata lumea".- Ca infrangerea sa fie mai putin usturatoare, se pare ca tabara May incearca sa convinga parlamentarii macar sa se abtina de la vot, daca oricum ar vota impotriva.- Faptul ca acordul nu va trece de vot pare deja o chestiune acceptata de toata lumea, problema punandu-se acum ce se va intampla dupa. Conservatorul Marcus Jones spune ca este imperios necesar ca iesirea Marii Britanii din UE sa se intample pe 29 martie, excluzand prelungirea Articolului 50 si un al doilea referendum.- Laburista Shabana Mahmood spune ca va vota impotriva acordului pentru ca ignora 80% din economia Marii Britanii. Ea cere insa continuarea discutiilor, aratand ca trebuie evitat un Brexit fara acord.- "Cum pot sa ma duc in fata alegatorilor mei sa le spun ca am platit 39 de miliarde de lire UE, dar nu avem bani pentru bibliotecile locale", spune in plen conservatorul Robert Halfon, care adauga ca, desi pana acum nu a votat niciodata impotriva lui May, o va face in seara aceasta.- Laburistul Stephen Morgan spune ca situatia este undeva intre ciocan si nicovala, pentru ca acordul ar aduce penurie de medicamente si sistemul public de sanatate ar avea de suferit, in schimb un Brexit fara acord ar duce la o crestere de 29% a costurilor de import pentru alimente, ceea ce ar fi devastator pentru cei saraci.Morgan spune ca nu poate vota sa-si faca electoratul mai sarac.- Angus MacNeil, de la Partidul National Sotian, a luat cuvantul: "Un englez si-ar arde patul ca sa prinda un purice. Exact asta e Brexitul. E clar ca Theresa May nu are niciun plan. Scotia vrea sa se rupa de Marea Britanie ca sa ramana in UE".- Conservatorul Stephen Crabb face un apel la parlamentari sa voteze acordul, chiar daca, recunoaste el, respingerea e aproape o certitudine."Sa votezi impotriva e calea usoara, dar nu cea corecta", spune el, adaugand ca va vota pentru acordul obtinut de Theresa May.- Ideea unui nou referendum e avansata si de conservatori. Anna Soubry spune ca a votat pentru activarea Articolului 50, insa acum, ca vede ca la 3 ani de la referendum nu se ajunge la nicio decizie politica, soarta tarii ar trebui pusa din nou in mainile cetatenilor.- Laburista Lisa Nandy spune ca nu a vorbit cu niciun parlamentar care sa creada ca acordul are vreo sansa sa treaca.- Purtatorul de cuvant al liberal-democratilor, Tom Brake, spune ca modul in care e gestionat Brexitul e "o rusine internationala".- Laburistul Ben Bradshaw e impotriva acordului, pe care il numeste "sinucidere". Cere o extindere a Articolului 50 in vederea alegerilor anticipate si a unui nou referendum.- Caroline Spelman de la conservatori spune ca va vota pentru acord: "Nu este perfect, dar nu este timpul pentru luari de pozitie idealiste, ci al acceptarii realitatii pragmatice, cu ce avem pe masa".- Intre timp, in Parlament continua dezbaterea. Conservatorul Shailesh Vara, care a demisionat din guvern chiar pentru ca se opunea acordului, spune ca acceptarea lui ar fi o cedare totala in fata UE."Temporar inseamna ani de zile, Franta va avea acces la apele noastre teritoriale, Spania vrea drepturi asupra Gibraltarului. Nu e un compromis, ci o cedare totala", spune Vara.- Situatia nu arata deloc roz pentru acordul Theresey May. Calculele Sky News sunt ca- Laburistul Stephen Doughty aduce din nou in discutie un al doilea referendum: "Nu ar fi nedemocratic, ci, din contra, o continuare a democratiei".- Dominic Grieve de la Conservatori spune ca nu e suprins ca asa putini parlamentari sustin acordul, de vreme ce si la nivelul pupulatiei sustinerea e de cel mult 20%."Am trait intr-un fals paradis in ce priveste asteptarile pe care le avem de la Brexit", spune Grieve, adaugand, "cu parere de rau", ca nici el nu va sustine guvernul.- Nici reprezentantii nord-irlandezilor nu sustin acordul, simtindu-se ofensati de cum e pusa problema frontierei. "Trebuie sa vedem o schimbare semnificativa, altfel vom vota impotriva acordului si a amendamentelor", spune Sir Jeffrey Donaldson.- Unul dintre amendamentele selectate pentru a fi supuse votului este cel al conservatorului John Baron si ar permite Marii Britanii sa gestioneze cum doreste granita Irlandei de Nord, fara aprobarea UE.In acord este prevazut sa fie o singura frontiera atat a UE, cat si a UK, dar Irlanda de Nord ar trebui sa respecte regulile europene. Aceasta ar urma sa fie o solutie tranzitorie, pana cand una definitiva va fi gasita.Baron insista ca prin acest amendament forteaza UE la "negocieri mai constructive" si spune ca nu va vota acordul fara aceasta clauza inclusa.- Nici fostul ministru pentru Brexit Dominic Raab nu este de acord cu termenii acordului, pe care il considera "un risc pentru democratia, economia si viitorul nostru".- Intre timp, creste numarul protestatarilor care cer "oprirea nebuniei numita Brexit".- Conservatoarea Suella Braverman explica de ce va vota impotriva: "Din pacate, nu-mi face nicio placere, dar voi vota impotriva acordului in aceasta seara. Votez impotriva pentru ca am aceasta putere in mainile mele. Nu reprezinta un Brexit, nu ne garanteaza ca iesim de pe piata unica sau ca ne castigam inapoi controlul asupra propriei legislatii. Nu avem nici macar promisiuni concrete in ce priveste oprirea liberei circulatii", spune Braverman.- Ministrul britanic al Muncii, Amber Rudd, a cerut sa fie luata de pe masa optiunea unui Brexit fara acord.- Sir Bill Cash, sustinator al Brexitului, cere ca acordul sa fie respins."Nu vom fi iesit cu adevarat din UE daca nu controlam pe deplin legile pe care le urmam. Acest acord nu ne da astfel de asigurari, ba din contra, ne va lasa la mana UE pe termen nedefinit si ar fi o abrogare a democratiei si a intereselor noastre nationale. Acest acord nu este un compromis, e o capitulare", spune parlamentarul.- Parlamentarii sunt extrem de frustrati pentru ca Guvernul nu ii asculta, spune Caroline Lucas, de la Verzi."Tocmai a trebuit sa-l ascultam pe procurorul general vorbind timp de peste o ora, fara a raspunde intrebarilor si ingrijorarilor celor care nu o sustin pe Theresa May", a spus Lucas.- Liderul Partidului National Scotian (SNP) spune ca e ne neacceptat ca singurele optiuni pe care Parlamentul le are sunt acordul lui May sau niciun acord."Nu exista un Brexit bun, e responsabilitatea guvernului sa ofere siguranta cetatenilor. Suntem foarte ingrijorati ca se pune capat liberei circulatii. Vorbim de oameni care sunt parte din vietile nostre, de prieteni, de rude. De ce nepotii mei sa nu aiba aceleasi drepturi si libertati de care m-am bucurat eu? Populatia e imbatranita, ultimul lucru pe care ar trebui sa-l facem ar fi sa oprim fluxul fortei de munca".- Ken Clarke este primul parlamentar care ia cuvantul. El spune ca dezbaterea e haotica si ca vor fi aspru judecati de generatiile urmatoare. Clarke spune ca el a militat pentru a ramane in UE si ca va sustine acordul pentru ca e doar o simpla hartie. Adevaratele negocieri abia apoi vor incepe.- Votul pe acordul pentru Brexit nu e lipsit nici de mici picanterii. Anuntul parlamentarei Tulip Siddiq ca isi amana nasterea prin cezariana ca sa poata vota a starnit un val de opinii, si pro, si contra.- Lungul discurs al procurorului general nu i-a convins pe parlamentari. Nich Thomas Symonds spune ca toata lumea ar vota fara probleme acordul daca acesta ar fi unul bun pentru Marea Britanie."Premierul spune ca vrea sa uneasca, insa tot ce face e sa dezbine. Tara merita mai mult decat acest acord. Putem si trebuie sa facem mai mult", a spus laburistul.- Primarul Londrei Sadiq Khan a scris pe Twitter ca "pentru Londra, Liverpool, Manchester, Newcastle si comunitatile din jur, un Brexit far acord ar fi dezastruos din punct de vedere economic. De aceea cer sa fie scoasa din discutie optiunea unei iesiri neordonate".- Procurorul general insista ca o iesire ordonata are nevoie de un acord si ca daca acest acord nu este votat azi nu se va mai putea intoarec nimeni la el."Este ilogic sa respingi un acord pentru simplul argument ca nu ofera destule certitudini, cand alternativa este nicio certitudine", spune Cox.- Laburistul John McDonnell insista ca daca acordul nu este votat un nou referendum este calea de urmat.- In fata Parlamentului sunt numerosi cetateni care asteapta sa vada care va fi rezultatul. Sunt si din cei care insista pe Brexit orice ar fi, si cei care au votat in 2016, dar acum s-au razgandit: "Nimeni n-a votat sa fie saracit", se citeste pe unele pancarte. Desigur, sunt si cei care cer cu totul renuntarea la Brexit.- Doar 4 amendamente au fost selectate pentru a fi supuse votului in aceasta seara.- Procurorul general Geoffrey Cox a spus se afla acolo ca sa vada ce propuneri au parlamentarii si ce solutii legale sunt cele mai potrivite. Cox a facut apel la parlamentari sa "inteleaga valoarea compromisului" si ca un tratat este esential, urmand ca lucrurile sa fie ulterior reglate prin tratatele ce vor fi semnate de Regat."Nu sunteti copii, sunteti parlamentari", le-a spus procurorul general.- Theresa May a convocat Cabinetul inainte de plenul Parlamentului si le-a atras atentia ca in primul rand "Guvernul serveste poporul" si ca ea a luptat sa le dea cetatenilor ceea ce ei au spus prin vot ca vor. Ea a promis ca va reactiona rapid, oricare va fi rezultatul votului.- Dezbaterile au inceput la ora 14:50, ora Romaniei, cu o declaratie a procurorului general Geoffrey Cox.La ora 20:30 este de asteptat ca Theresa May sa sustina declaratia finala, ultima tentativa de a-i convinge (chiar si pe unii dintre propriii colegi), sa voteze acordul. La ora 21:00 va incepe votul pe amendamente, urmat de votul final pe acordul lui May. E de asteptat si ca premierul sa sustina o declaratie dupa aflarea rezultatului.