Analisti: Acordul pentru Brexit al lui Johnson ii va face mai saraci pe britanici fata de acordul convenit de May

Comparativ cu acordul convenit de May cu UE anul trecut - pe care Parlamentul l-a respins de trei ori - acordul lui Johnson prevede o aliniere mai restransa la reglementarile UE si bariere comerciale mai mari intre Marea Britanie si cel mai mare partener comercial al sau, arata Reuters.Johnson are in fata acum o confruntare pentru convingerea Parlamentului, unde Partidul Conservator nu are majoritatea, pentru a obtine aprobarea acordului intr-un vot care va avea loc sambata."Chiar daca Boris Johnson va reusi sa incheie acordul, celebrarea acestuia de catre investitori va fi limitata de recunoasterea ca acesta va fi un Brexit destul de dur", a declarat Paul O'Connor, manager de fonduri la Janus Henderson.Ministrul britanic de Finante si majoritatea analistilor externi au anticipat ca barierele comerciale mai mari vor face ca economia britanica sa creasca mai lent decat in cazul in care Marea Britanie ar fi ramas in UE, iar daunele cresc cu cat barierele comerciale sunt mai ridicate.Pe baza planurilor lui Johnson cunoscute saptamana trecuta, firma de cercetari UK in a Changing Europe estimeaza ca acestea ii vor face pe britanici mai saraci cu 6% pe cap de locuitor, comparativ cu ramanerea in UE, echivalent cu 2.000 de lire terline pe an, pe termen mediu.Acordul lui May ar fi redus veniturile britanicilor cu aproape 5% pe cap de locuitor, in timp ce un Brexit fara acord, care ar lasa Marea Britanie sa realizeze tranzactii comerciale pe baza reglementarilor Organizatiei Mondiale a Comertului, ar reduce veniturile populatiei cu putin peste 8%."Este mai daunator decat termenii Brexit-ului Theresi May, in functie de impactul economic", a declarat Anand Menon, director al UK in a Changing Europe.Menon a spus ca nu crede ca aceste estimari trebuie sa fie modificate semnificativ, pe baza acordului convenit joi. Acesta anticipeaza ca Johnson va da inapoi de la cerintele de a asigura "conditii egale" referitoare la alinierea reglementarilor, pe care UE le doreste ca o conditie pentru o relatie comerciala apropiata viitoare.In schimb, Partidul Laburist, aflat in opozitie, a spus ca va cauta o relatie comerciala mai apropiata, cu reglementari mai aliniate la cele ale UE in domeniul mediului si al protectiei angajatilor, daca ar raspunde de negocierile cu UE dupa Brexit.Daca Marea Britanie va iesi din UE la 31 octombrie, asa cum este planificat, acordul lui Johnson asigura o perioada de tranzitie care va dura cel putin pana la sfarsitul anului 2020, timp in care nu vor avea loc schimbari economice majore.Aceasta perioada va putea fi prelungita pana la sfarsitul lui 2022, pe parcursul negocierilor Marii Britanii cu UE pentru un nou acord comercial, cu mai putine reguli comune si noi restrictii referitoare la comertul transfrontalier cu bunuri si servicii.Pietele financiare au reactionat pozitiv la acord, care reduce riscul unui Brexit fara acord.Dean Turner, economist la UBS Wealth Management, a spus ca desi acordul ar putea da un usor impuls cresterii economice, incertitudinile referitoare la perspectivele comerciale pe termen lung sunt prea mari pentru o relansare a investitiilor.Centre for European Reform a estimat ca economia britanica este deja cu 3% mai mica decat ar fi fost daca britanicii ar fi votat pentru ramanerea in UE la referendumul din iunie 2016.Acordul Theresei May stipula o relatie comerciala cat mai stransa cu UE, in timp ce acordul lui Boris Johnson prevede o relatie comerciala ambitioasa.