Anul in care britanicii au simtit primele efecte ale votului pro-Brexit

Preturile bunurilor de consum au urcat, increderea mediului de afaceri a cunoscut un declin, ritmul de crestere economica a incetinit considerabil, iar piata imobiliara a stagnat. In 2017, Marea Britanie a incetat sa mai fie una dintre primele cinci economii ale lumii, noteaza CNN Asta in conditiile in care, potrivit economistilor, ar fi trebuit sa profite din plin de perioada de redresare resimtita la nivel global."Marea Britanie pierde toata distractia", sustine economistul Kallum Pickering de la Berenberg Bank.Lucrurile s-au inrautatit treptat incepand cu referendumul din iunie 2016, care a dus la deprecierea puternica a lirei sterline."Initial, consumatorii au continuat sa cheltuiasa dupa referendum, deoarece, la inceput, nu s-a schimbat nimic cu adevarat", spune Howard Archer, consilier economic pentru EY.Dar efectele nu au intarziat sa apara. Deprecierea monedei a scumpit bunurile de import. Inflatia a urcat de la 1,8%, cat era la inceputul anului, la 3,1% in noiembrie.In acelasi timp, salariile au crescut in medie cu doar 2,2% in 2017. Oamenii au avut mai putini bani pentru cheltuieli, lucru care se reflecta acum in profiturile comerciantilor.Britanicii au lasat mai putini bani in magazinele fizice fata de 2016, iar compania Visa se asteapta ca cheltuielile de sarbatori sa inregistreze un declin pentru prima data din 2012.Nu a fost un an bun nici pentru pentru companiile auto din Marea Britanie, care au produs mai putine masini comparativ cu anul anterior, in timp ce vanzarile de masini noi au scazut semnificativ.Desi rata somajului ramane foarte mica, nici piata muncii nu a scapat neatinsa. De exemplu, aproximativ 65.000 de locuri de munca in comert au disparut de la referendum, mai arata CNN.Si nu sunt semne ca lucrurile se vor schimba in bine prea curand. Biroul pentru Responsabilitate Bugetara a revizit in scadere prognoza de crestere economica pentru 2018, la 1,4%, in timp ce Resolution Foundation estimeaza ca veniturile britanicilor ajustate cu inflatia se vor mentine sub nivelul atins inainte de criza financiara pana in 2025.Intre timp, incertitudinele continua, in contextul in care discutiile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie au intrat in cea de-a doua faza, iar liderii UE au avertizat ca aceasta va fi mai dificila decat prima