Aproape 190.000 de romani din Marea Britanie s-au inregistrat pentru noul statut post-Brexit

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), romanii sunt a doua cea mai numeroasa comunitate care a depus cereri pentru noul statut."Romania acorda o atentie deosebita monitorizarii cat mai cuprinzatoare a implementarii sistemului de inregistrare pentru obtinerea noului statut (...) pentru a se asigura ca toti cetatenii nostri vor beneficia in continuare de aceleasi drepturi ca in prezent", a spus Ciamba.El a reiterat necesitatea adoptarii tuturor masurilor care se impun, in vederea evitarii sincopelor si garantarii accesului nemijlocit la acest sistem, pentru toate categoriile de cetateni.De asemenea, discutiile s-au concentrat pe tema drepturilor cetatenilor romani si britanici, in contextul generat de procesul de retragere a Marii Britanii din UE. Cei doi demnitari au reconfirmat angajamentele asumate de Guvernul Romaniei si de Regatul Unit privind salvgardarea, pe baza de reciprocitate, a statutului dobandit de cetatenii europeni si britanici, indiferent de scenariul care se va concretiza in perioada urmatoare, puncteaza MAE.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene a aratat ca "pregatirile la nivel legislativ pe acest palier au intrat in etapa finala, evidentiind totodata abordarea generoasa a Executivului roman care urmareste protejarea drepturilor cetatenilor britanici din Romania, in orice circumstante, dovada a aprecierii pentru contributia acestora in societatea romaneasca".Demnitarul roman a reiterat interesul pentru o retragere ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in baza Acordului negociat, care reprezinta un compromis sustenabil, in favoarea ambelor parti.Totodata, el a salutat noua dinamica a discutiilor privind eventualele solutii care ar putea inlocui mecanismul backstop, insa a precizat ca acestea trebuie sa indeplineasca toate obiectivele Acordului de retragere.George Ciamba a precizat ca Romania sprijina eforturile echipei de negociere a UE privind continuarea dialogului cu partea britanica, in incercarea de a identifica propuneri viabile care sa permita avansarea procesului.Pentru a beneficia in continuare de drepturile de care se bucura in prezent, este necesar ca toti cetatenii romani care locuiesc in Marea Britanie sa se inregistreze si sa obtina asa numitul statut special - settled/pre-settled status, de preferinta cat mai curand posibil.Dupa data retragerii, cetatenii romani care nu locuiesc in Marea Britanie vor putea intra in continuare fara viza in regat, cu pasaportul sau cartea de identitate, pentru vizite scurte, de pana la trei luni.Misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei din Marea Britanie desfasoara in mod regulat campanii de informare, atat in mediul online, cat si in diferite orase britanice pentru cetatenii romani aflati in regat, aminteste MAE.Pagina web a Ambasadei Romaniei la Londra (londra.mae.ro) ofera informatii detaliate si actualizate cu privire la procedurile necesare.Potrivit celor mai recente estimari, comunitatea romana din Marea Britanie este de aproximativ 500.000 de persoane.Detalii despre Sistemul de inregistrare a cetatenilor din Uniunea Europeana pot fi obtinute pe https://www.gov.uk, inclusiv in limba romana.