Ar putea avea loc un Brexit fara acord pe 31 octombrie?

Deputatii voteaza pentru o alternativa

Poate Guvernul sa ignore legea?

Poate Guvernul sa respinga legea?

Ar putea Uniunea Europeana sa refuze?

Ce se intampla daca UE solicita o data diferita?

Odata ce va obtine acordul legal va deveni lege, dar asta nu exclude complet un Brexit fara acord pana la data limita.Conform proiectului de lege - introdus de parlamentarul laburist Hilary Benn - Boris Johnson ar trebui sa solicite prelungirea Brexit-ului la 19 octombrie, impingand termenul limita pana la 31 ianuarie 2020.Insa exista doua scenarii in care el nu ar trebui sa faca acest lucru, crede Daniel Kraemer, care a facut o analiza pentru BBC 1. Deputatii aproba un Brexit cu acord intr-un alt vot.2. Deputatii voteaza in favoarea iesirii din UE fara un acord.In oricare dintre aceste doua scenarii, legea lui Benn nu va impune nicio prelungire a Brexit-ului.Proiectul de lege prevede ca premierul ar trebui sa solicite direct o prelungire a termenului presedintelui Consiliului European. Acest lucru include si formularea exacta a scrisorii. Asadar, teoretic, Boris Johnson ar putea refuza sa scrie sau sa semneze acea scrisoare, insa acest lucru ar duce aproape sigur la actionarea in instanta.Vineri, Lordul Callanan, ministrul pentru Brexit, a declarat ca Guvernul va respecta legea.Avand in vedere componenta actuala a Camerei Comunelor, guvernul are putine sanse sa abroge noua lege, dar acest lucru s-ar putea schimba daca ar exista alegeri inainte de 19 octombrie.In cazul in care alegerile ar conduce la o Camera a Comunelor cu majoritate pentru Boris Johnson, atunci el ar putea respinge legea si continua procesul fara a solicita o prelungire.Indiferent de ceea ce spune legea britanica, orice prelungire a Brexit-ului trebuie sa fie agreata de toti membrii UE. Asa ca, este posibil ca unii lideri europeni sa nu fie convinsi ca ar trebui sa acorde Regatului Unit o alta amanare.In acest sens, presedintele francez, Emmanuel Macron, este considerat un potential obstacol in orice alta intarziere a Brexit-ului.De asemenea, Boris Johnson ar putea incerca sa evite o prelungire, convingand un stat membru sa ii refuze cererea.Proiectul de lege al lui Benn stabileste durata oricaror prelungiri suplimentare la trei luni, dar daca celelalte state ale UE propun o data diferita, Boris Johnson ar fi obligat sa o accepte daca parlamentarii nu voteaza pentru a o respinge in doua zile.Acesta a fost un motiv de controversa in timpul trecerii proiectului de lege, pentru ca unii parlamentari au sustinut ca Marea Britanie ar putea fi obligata sa accepte orice solicita UE.In cazul in care parlamentarii ar respinge o alta data, Marea Britanie ar putea ajunge sa plece fara acord.In concluzie, noua lege incearca sa evite un Brexit fara acord la 31 octombrie, dar nu poate exclude un viitor Brexit fara acord. Exista doar doua moduri de a face acest lucru: "implementati un acord de retragere sau anulati Brexit in totalitate", incheie Daniel Kraemer analiza.