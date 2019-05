Atmosfera de sarbatoare pentru "Mr. Brexit"

Aplauze pentru "Brexiteers"

"Trebuie sa-l oprim pe Farage"

Frustrarea privind Brexitul

35 la suta pentru Brexit Party in sondaje

Ziare.

com

Nigel Farage e aplaudat ca o vedeta. Publicul din Newport il primeste cu bratele deschise pe politicianul poreclit de Donald Trump "Mr. Brexit". Sute de sustinatori au venit in oraselul din Tara Galilor, sala fiind arhiplina.Noul partid al lui Nigel Farage poarta numele "Brexit Party" si a fost infiintat special pentru alegerile europarlamentare. Formatiunea politica are sanse sa se claseze pe locul intai la acest scrutin. E vorba despre ce fel de tara vrea sa fie Regatul Unit, despre "renasterea democratiei", le spune Farage sustinatorilor sai la Newport. Din perspectiva lui, Brexitul e o "misiune clara", care nu a fost indeplinita din cauza rateurilor politicienilor britanici.Pe fanii lui Farage ii uneste sentimentul ca au fost pacaliti. Multi dintre cei prezenti la Newport i-au votat initial pe conservatori, dar sunt foarte dezamagiti de premierul Theresa May si de guvernul ei.Printre fostii alegatori ai partidului condus de May se numara Monima O'Connor, care spune ca nu intelege de ce Marea Britanie nu a scapat inca de "birocratii de la Bruxelles". Theresa May nu a vrut, de fapt, niciodata cu adevarat Brexitul, ci a jucat teatru, crede Monima O'Connor. Femeia locuieste intr-un sat izolat din vestul Tarii Galilor, unde si-a deschis un magazin de produse sanitare impreuna cu sotul ei. Ea considera ca persoanele care lucreaza in comertul cu amanuntul si nu au de a face cu exporturile in Uniunea Europeana, nu au niciun avantaj de pe urma apartenentei tarii la UE.Multi dintre sustinatorii lui Farage spun ca sefa de guvern, Theresa May, e o "tradatoare". Ei vor ca Regatul Unit sa paraseasca Uniunea Europeana, indiferent cat de mari ar fi costurile. Pe cei adunati la Newport nu-i intereseaza un acord cu UE, care sa asigure conditii favorabile privind Brexitul si sustin ca tara lor poate sa stea pe propriile picioare.Nigel Farage se bucura de aplauzele cele mai entuziaste cand ii vorbeste de rau pe politicienii din Parlamentul britanic. Expresiile de genul "clasa politica a autoservirii" ii vizau, pe vremuri, pe politicienii de la Bruxelles, dar lucrurile s-au schimbat. Farage spera ca i se va indeplini visul de a ajunge, in sfarsit, deputat al parlamentului britanic - dupa sapte incercari esuate.In aceeasi zi, la Bath, in sudul Angliei, Rachel Johnson vitupereaza impotriva lui Nigel Farage. Sora fostului ministru de externe, Boris Johnson, e candidata de varf a noului partid pro-european "Change UK" si incearca pentru prima data sa obtina un mandat in Parlamentul European."Trebuie sa-l oprim neaparat pe Farage", e mesajul ei. Rachel Johnson pledeaza pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, fara de care s-ar ajunge la un "haos permanent"."Change UK" e o alianta a unor deputati britanici, care se prezinta pentru prima oara la alegerile europene. Frustrati de politica ineficienta a propriului partid in ceea ce priveste Brexitul, mai multi politicieni laburisti si conservatori au decis sa colaboreze. Obiectivul lor principal e organizarea unui al doilea referendum consacrat Brexitului.La reuniunea partidului "Brexit Party" domneste atmosfera vesela de petrecere, in timp ce la Bath a venit putina lume, patru randuri de scaune fiind de ajuns. "E de inteles ca multi s-au saturat de Brexit si vor, pur si simplu, sa iasa", spune Rachel Johnson. "Dar daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in mod haotic pentru ca parlamentarii nu au fost in stare sa ajunga la un acord, incep problemele majore." Fara un "deal" privind Brexitul, Marea Britanie ar trebui sa ia totul de la zero, cu niste negocieri individuale anevoioase, explica Rachel Johnson.Si liberal-democratii britanici se prezinta ca "voce a ratiuni". Cu ajutorul lui Guy Verhofstadt, ei isi prezinta programul electoral pentru alegerile europarlamentare in centrul Londrei. Mesajul lor e clar: "Vrem sa fim, la nivel european, vocea impotriva nationalistilor si populistilor", spune Verhofstadt.Verhofstadt e coordonatorul pentru Brexit al Parlamentului European. Candidata de varf a liberalilor britanici, Irina von Wiese, pe care o sprijina Verhofstadt la Londra, poarta la mitingul electoral cercei in forma de stelute europene galben-albastre. Cauzele votului pro-Brexit la referendumul din 2016 nu se gasesc la Bruxelles, ci la Londra, e de parere politiciana, referindu-se mai ales la politica de austeritate a guvernului May.In sondajele actuale, liberalii se situeaza pe locul doi, dar nu au mai mult de 16 la suta. Pana in prezent, "Change UK" intruneste in sondaje cinci la suta, iar in fruntea preferintelor se afla Brexit Party cu 35 la suta.Partidele pro-europene par neajutorate in fata lui Farage. In loc sa coopereze, concureaza intre ele. Din tabara lor se aude des ca Brexitul e raspunsul gresit la o intrebare corecta. Dar se pare ca cei care pledeaza pentru "Remain" nu au gasit inca raspunsul corect.In schimb, mesajul lui Farage e simplu si usor de retinut: britanicii pot fi din nou mandri de tara lor cu ajutorul sau. "Mr. Brexit" ii critica dur pe asa-numitii "politicieni de cariera", cu toate ca el insusi a reprezentat Marea Britanie in Parlamentul European ani de zile.La Newport, multi fani ai lui Farage se inscriu direct in Brexit Party dupa evenimentul electoral. Monima O'Connor isi mai ia un poster electoral pe care vrea sa-l lipeasca pe un perete in satul in care locuieste. Ea descrie formatiunea Brexit Party cu un singur cuvant: "Wonderful!" (Minunat!) Posterele cu Brexit Party apar in aceste zile in multe locuri din Regatul Unit - spre ingrijorarea partidelor traditionale.