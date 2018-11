Banca Angliei avertizeaza ca efectele Brexit vor fi mai grave decat criza financiara, in lipsa unui acord cu UE

Ziare.

Proiectul de Acord Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Cel putin cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana.Premierul Theresa May si-a exprimat regretul ca unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, insa a subliniat ca este determinata sa obtina adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeana pe tema Brexit.Acordul risca sa fie respins de Parlamentul de la Londra, astfel ca Marea Britanie ar putea fi nevoita sa se retraga din UE fara niciun acord ori ar avea ca optiuni un nou referendum, alegeri parlamentare anticipate sau amanarea Brexit.Banca Angliei a avertizat miercuri seara, intr-un raport de evaluare, ca economia Marii Britanii risca sa se diminueze cu 8% in doar un an, comparativ cu 6,25% in timpul crizei financiare, din cauza lipsei de credibilitate a Londrei pe pietele financiare si a intarzierilor in procedurile vamale.Rata somajului risca sa atinga nivelul de 7,5%, atrage atentia Banca Angliei, conform agentiei Reuters. In cazul unui Brexit produs "in mod dezordonat", valoarea lirei sterline ar putea scadea cu 25% - ajungand aproape la paritate cu dolarul -, inflatia ar ajunge la 6,5%, ratele dobanzii de politica monetara vor creste, iar preturile locuintelor vor scadea cu 30% in Marea Britanie.Un "Brexit dezordonat" presupune revenirea Marii Britanii la reglementarile generale ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), lipsa unor acorduri comerciale bilaterale pana in anul 2022 si pierderea accesului Londrei la acordurile Uniunii Europene cu tari terte.In cazul unui "Brexit cu efecte negative" - in care Marea Britanie va pastra accesul doar la unele acorduri UE cu natiuni terte - PIB-ul britanic ar putea scadea cu 3% in urmatorii cinci ani, preturile caselor se vor diminua cu 14%, iar rata somajului va atinge 5,75%, precizeaza Banca Angliei.Daca Marea Britanie va putea mentine o "relatie apropiata" cu UE, economia britanica va scadea cu doar 1%.