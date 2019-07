Boris Johnson a depasit toate recordurile la donatii. Banii vin de la afaceristi care vor Brexitul mai repede

Ziare.

Peste jumatate din donatiile pentru campania fostului ministru de externe vin de la finantisti si oameni de afaceri care au sponsorizat si campania de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana.In ultimele doua saptamani, Johnson a inregistrat donatii in suma de 200.000 de lire (248.000 dolari), ceea ce ridica totalul sumei stranse in ultimul an la 702.000 de lire, potrivit cifrelor facute publice miercuri de parlament. Acest lucru l-a ajutat sa depaseasca recordul de strangere de fonduri al fostului ministru de externe David Miliband, care a acumulat 627.000 de lire sterline pentru candidatura sa la sefia Partidului Laburist, in 2010.Boris Johnson pare sa se indrepte catre o victorie clara in cursa pentru presedintia Partidului Conservator si automat pentru succesiunea Theresei May in fruntea guvernului. Rezultatele votului prin corespondenta al celor aproximativ 160.000 de membri ai partidului, vot ce se incheie la 22 iulie, urmeaza sa fie anuntate a doua zi.Theresa May a fost nevoita sa-si prezinte demisia dupa esecul sau de a pune in practica retragerea britanica din UE prevazuta initial la sfarsitul lui martie si amanata ulterior pentru 31 octombrie. Angajamentul lui Boris Johnson de a parasi UE cu sau fara un acord la 31 octombrie risca sa aprofundeze criza Brexitului, punandu-l pe pozitii divergente cu alti lideri din blocul celor 27 si cu propriul parlament.In schimb, avertismentul sau a gasit ecou in randul unora dintre sustinatorii conservatorilor nemultumiti de faptul ca executivul nu a reusit sa duca la bun sfarsit proiectul de Brexit, la atata vreme dupa referendumul din 2016.Potrivit cifrelor anuntate miercuri, 100.000 de lire din suma donata in ultimele saptamani pentru campania lui Johnson provin de la Jonathan Moynihan, presedintele Ipex Capital, care a condus comitetul financiar al campaniei Vote Leave pentru iesirea Marii Britanii din UE dinaintea referendumului. Celalalt mare donator este Anthony Bamford, presedintele miliardar al producatorului de echipamente de constructii JCB